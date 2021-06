Når dem, der passer på vores børn, begår overgreb på børnene, så oplever Red Barnet, at kommunerne og institutioner ikke er forberedt til at håndtere sagerne.

Derfor kommer de nu med et opråb, og budskabet er, at planerne for håndtering af sagerne ikke må samle støv i skuffen.

Onsdag blev en tidligere ansat på Aabybro Friskole sigtet for at have udsat en række piger i alderen fra 8 til 13 år for blufærdighedskrænkelse, skriver TV 2 Nord.

Sager som disse dukker op med jævne mellemrum, men på trods af det oplever Red Barnet, at institutioner for ofte ikke forebygger og håndterer sager om overgreb godt nok.

»Kommunerne har en forpligtelse til, hvordan man skal håndtere sager om krænkelser eller overgreb mod børn. I det regi kaldes det en beredskabsplan. Vi oplever dog for ofte, at de ligger i en skuffe og ikke kommer ud at arbejde på institutionerne,« siger psykolog Per Frederiksen fra Red Barnet.

Derfor mener han, at kommunerne og institutionslederne skal være bedre til at gøre beredskabsplanerne aktive og levende.

Helt konkret anbefaler han, at de tages op på personalemøderne. Her skal blandt andet børnenes rettigheder i fokus. Børnene skal nemlig vide, hvor grænsen ligger, og at de altid kan komme til en voksen, der vil hjælpe dem.

Nordjyllands Politi er fortsat i gang med at efterforske sagen fra Aabybro Friskole.