22-årig mand er tiltalt for at have begået mere end 200 krænkelser mod piger og kvinder. Heriblandt overgreb.

- Internettet har gjort det lettere at være børnelokker.

Sådan siger psykolog og rådgiver hos Red Barnet Kuno Sørensen med henvisning til de store sager om digitale sexkrænkelser, der er kommet frem i den seneste tid.

Han mener, at det er blevet nemmere for de kriminelle krænkere at kommunikere med børn og unge, når det foregår online. Og så har børnelokkeren fået mere plads at bevæge sig på.

- På legepladsen vil der kun være lokale børn til stede, men online kan personen potentielt komme i kontakt med samtlige børn i Danmark, siger han.

Det er en aktuel sag om såkaldt grooming også et tegn på.

Tirsdag åbner Retten i Esbjerg dørene for en retssag mod en 22-årig mand, der er tiltalt for at have begået digitale seksuelle krænkelser og overgreb mod mere end 150 unge piger og kvinder.

Begrebet grooming dækker over, at en person, der typisk er en mand, kontakter et barn eller et ungt menneske gennem sociale medier.

- De viser sig først som søde og rare mennesker, der vil opbygge et venskab, siger Kuno Sørensen.

Når der så er blevet opbygget en fortrolig relation, vil børnene og de unge nogle gange komme til at blotte sig ved at sende intime og personlige billeder, som senere vil blive brugt af gerningsmanden til at afpresse dem.

Hvis man skal tro sagens 68-sider lange anklageskrift er det netop den fremgangsmåde, der er blevet brugt.

Her står det beskrevet, at den 22-årige skulle have brugt de sociale medier Snapchat og Yubo til at skabe en relation til pigerne.

Det fremgår desuden af anklageskriftet, at mange har nægtet at følge den 22-åriges seksuelle ønsker. Det er på trods af at være blevet truet med offentliggørelse af private fotos.

Kuno Sørensen opfordrer netop børn og unge til at træde på bremsen, hvis de kan mærke, at de bliver udsat for krænkelser eller afpresning.

- Tag fat i jeres mor, far eller søskende, hvis I står i en sådan situation, siger han.

Derudover ser han gerne, at man - så vidt det er muligt - dokumenterer krænkelsen, så der senere kan fremføres beviser mod udøveren.

Politiet opfordrer desuden forældre til at holde øje med deres børns færden på internettet.

Digitale seksuelle krænkelser kan nemlig få de samme konsekvenser, som hvis man bliver udsat for en fysisk voldtægt.

- Man mister tilliden til mennesker, og det kan få børn og unge til at trække sig fra omverdenen, forklarer Kuno Sørensen.

