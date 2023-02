Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kendt mandlig realitystjerne er tiltalt i en ny voldsom voldssag.

Denne gang har han ifølge politiet både slået, sparket og truet sit offer med en kniv.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Det er ikke første gang, at realitystjernen skal møde i retten. Han er tidligere blevet idømt en fængselsstraf i en voldssag.

I denne sag er den unge kendis tiltalt for at have udsat en kvinde for et særdeles groft overfald 20. oktober 2022.

»Han nægter sig skyldig,« siger Poul Hauch Fenger, der er den tidligere reality-deltagers forsvarsadvokat.

Overfaldet skulle ifølge Københavns Vestegns Politi have fundet sted i Hvidovre klokken 13.25.

Her skulle han ifølge anklageskriftet have taget kvælertag på sit kvindelige offer, revet hende i håret, tildelt hende flere slag med flad hånd i ansigtet og sparket hende flere gange på kroppen.

Under angrebet blev kvindens trøje revet i stykket, og hun fik skader på kroppen, lyder det videre.

Men manden, der er i midten af 20erne, stoppede ikke der.

Ifølge sagens andet forhold skulle han have taget en kniv i hånden kort tid efter det voldelige overfald.

Med kniven skulle han angiveligt være gået direkte mod kvinden. Det skarpe blad skulle ifølge anklageskriftet være blevet presset mod hendes hals, hvilket fik kvinden til at frygte for sit liv.

Sagen skal for retten i Glostrup i starten af februar.

B.T. følger sagen.