Knap tre år efter, Teitur Skoubo blev kendt som vinder af Paradise Hotel, er den 26-årige færing med det store hvide smil kommet i offentlighedens søgelys i en langt mere alvorlig sammenhæng.

Han er tiltalt for en voldtægt, som angiveligt skulle være sket efter en bytur i Odense natten til den 28. november 2021.

Ifølge anklageskriftet mod Teitur Skoubo skete voldtægten omkring klokken 02.10 på en adresse i Odense.

Her skulle bloggeren og realitystjernen have udøvet vold mod en kvinde, idet han slog hende fire-fem gange i hovedet, hvorefter han pressede hende ned i en seng og gennemførte et vaginalt samleje med hende, selvom hun sagde stop, nej eller lignende.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan voldtægten angiveligt skulle være sket efter, at Teitur Skoubo sammen med en ven havde været på diskotek i Odense, hvor de mødte to kvinder, som de aftalte at have sex med.

Men efterfølgende skulle realitystjernen altså være blevet voldelig overfor den nu 25-årige kvinde, og til Ekstra Bladet har hendes veninde, som også var til stede, forklaret, hvordan der højlydt blev råbt om hjælp.

Retssagen mod bloggeren og realitystjernen, der nu også har titel af online træningscoach, foregår ved Retten i Odense og begynder mandag klokken 9.30.

Derfor skriver vi navnet Som udgangspunkt skriver B.T ikke navnet på en tiltalt i en straffesag, inden personen er idømt en fængselsstraf. Grunden til, at der i denne sag er gjort en undtagelse er, at der ikke alene er tale om en offentlig kendt person, men at personen også selv har omtalt sagen offentligt – i dette tilfælde via sin Instagram-profil med 138.000 følgere.

Selv har Teitur Skoubo nægtet sig skyldig via sin Instagram-profil, hvor han ifølge flere medier skulle have skrevet:

»Jeg ønsker ikke at komme med detaljer omkring sagen, før den er afsluttet, og er også chokeret over, at flere medier har valgt at publicere sagen.«

»De ved udmærket godt, hvilke konsekvenser det her har for mig samt de konsekvenser, det vil medfølge, selv når jeg frikendes.«

Realitystjernen blev i forbindelse med sagen kortvarigt varetægtsfængslet, men blev løsladt allerede den følgende dag.

Siden er Teitur Skoubo flyttet permanent til Spanien, hvor han bor med sin kæreste Teresa Ovenberg, der også er fra Færøerne. Sammen har de to blandt andet deltaget i 'Ex on the beach'.

Retssagen mod Teitur Skoubo er ikke første gang, den ellers storsmilende realitystjerne er kommet i uvejr.

I juni sidste år blev han bortvist fra Reality Awards, da han kom op at toppes med en vagt på den røde løber.

En episode, han selv beskrev som en 'fucking misforståelse.'

Den aktuelle retssag på baggrund af tiltalen om voldtægt 28. november er sat til at vare to dage, og den forventes at blive afgjort onsdag den 25. Maj.