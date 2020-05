Søren Aaboe Jørgensen, der er kendt fra Kanal 4-programmet 'Plastikkongerne', er blevet politianmeldt.

Anmeldelsen kommer efter, at Søren Aaboe Jørgensen gik konkurs med sin skønhedsklinik Best Age International ApS i oktober 2019.

Det skriver Nordjyske.dk.

Ifølge mediet er det kurator Hanne Bruun Jacobsen, der har anmeldt 'plastikkongen' til politiet, efter hun har fundet frem til, at han har hævet 855.000 kroner på firmakortet til eget forbrug uden at betale skat.

Derfor er han nu blevet politianmeldt for ulovlige anpartshaverlån, ligesom kurator Hanne Bruun Jacobsen også har anmodet om konkurskarantæne mod Søren Aaboe Jørgensen, der ifølge Nordjyske.dk stadig ejer virksomheden Danish Bueaty ApS.

Politikommissær Troels Jul Kjærgaard fra Nordjyllands Politi bekræfter over for Nordjyske.dk, at der er en igangværende efterforskning af sagen.

Søren Aaboe Jørgensen er yderst aktiv på de sociale medier, hvor han dagligt lægger billeder og opslag op.

Så sent som i går aftes, lagde 'plastikkongen' et billede på Facebook af et par pølser og nogle bøffer på en kuglegrill. Ingen steder står hans konkurser og mulige milliongæld dog nævnt.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Søren Aaboe Jørgensen til Nordjyske.dks historie. Han er endnu ikke vendt tilbage.