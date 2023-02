Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 27-årige realitydeltager har forklaret, at hans daværende kæreste blev sur over, at han sov hos en anden kvinde.

Det skulle angiveligt være årsagen til, at den tiltalte mand nu er havnet i retten.

Her er han tiltalt for at have slået, sparket og truet sin ekskæreste med en kniv.

»Folk prøver at ramme mig. Det er story of my life,« forklarer realitydeltageren i retten, da han afgiver forklaring.

Han nægter sig skyldig i begge sagens forhold.

Dog har han forklaret i retten, at han skubbede til kvinden. Det skete skulle være sket, da han havde taget hendes telefon, som hun gerne ville have tilbage.

Ifølge sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, fandt episoden sted 20. oktober 2022 i Hvidovre.

Her skulle han ifølge anklageskriftet have taget kvælertag på sit kvindelige offer, revet hende i håret, tildelt hende flere slag med flad hånd i ansigtet og sparket hende flere gange på kroppen.

Under angrebet blev kvindens trøje revet i stykket, og hun fik skader på kroppen, lyder det videre.

Men manden, der er i midten af 20erne, stoppede ikke ifølge politiet ikke der.

Ifølge sagens andet forhold skulle han have taget en kniv i hånden kort tid efter det voldelige overfald.

Den 27-årige realitydeltager kan slet ikke huske, at det skulle være sket.

»Jeg tog hendes telefon, da jeg ville bevise, at hun også sendte hjerter til andre.«

»Vi råbte af hinanden. Da hun gik over imod mig tog jeg fat i hende og skubbede hende væk. Jeg fik fra lejligheden herefter. Men jeg havde glemt at give hende hendes telefon, så den afleverede jeg på hendes job,« forklarer den høje tatoverede mand.

Han kan heller ikke genkende de skader, som den forurettede kvinde skulle have fået på kroppen, da anklageren viser ham flere fotos af hende.

Ligeledes kan han heller ikke huske, at han skulle have smadret en væg og kaffekop.

Det er ikke første gang, at realitystjernen skal møde i retten. Han er tidligere blevet idømt en fængselsstraf i en voldssag.

Det forventes, at der falder dom i sagen mandag.