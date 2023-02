Lyt til artiklen

Den tidligere voldsdømte realitydeltager har netop fået en ny voldsdom.

Det har en enig domsmandsret ved retten i Glostrup besluttet.

Her er den 27-årige mand blevet idømt tre måneders fængsel, hvor han er blevet kendt skyldig i begge sagens forhold.

Dermed slår retten fast, at realitydeltageren tilbage i oktober måned sidste år både slog og truede sin daværende kæreste med en kniv.

Den to meter høje mand har tidligere deltaget i realityprogrammet 'Paradise Hotel'. Under sagen har han nægtet sig skyldig.

Udover de tre måneders fængsel, skal han også betale sagsomkostninger.

Efter en kort samtale med sin forsvarsadvokat Poul Hauch Fenger uden for retslokalet vendte den nu dømte mand retur til retssalen igen.

»Min klient ønsker at anke til Østre Landsret til frifindelse subsidiært formildelse,« siger Poul Hauch Fenger.

I dommen lægger retsformanden vægt på, at den forurettede kvindens forklaring fremstod meget troværdig og sammenhængende.

Kvinden forklarede i retten, at den 27-årige mand tog kvælertag på hende, da hun fortalte ham, at deres forhold var forbi.

De var blevet uvenner, efter realitydeltageren havde sovet hos en anden kvinde. Derfor bad hun ham om at tage sine ting og forlade hendes lejlighed.

Den forurettede ekskæreste fortalte i retten, at realitydeltageren var påvirket, da han skubbede hende, slog og sparkede hende.

Anklageren dokumenterede, inden der faldt dom, at den 27-årige mand er dømt to gange tidligere for vold.

Derfor mente de to nævninge og dommeren ikke, at den dømte skulle afsone med fodlænke eller var egnet til samfundstjeneste.