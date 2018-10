En ung mand, der tidligere har deltaget i et realityprogram, var onsdag for retten tiltalte for vold og trusler på livet. Han nægter sig skyldig.

Det var om natten den 6, juli, at den unge mand angiveligt gik amok på to mænd, som han og en gruppe venner stødte tilfældigt ind i ved Skindergade 12 i København.

»De spørger, om vi har en lighter,« forklarede den ene af de to forurettede, der var indkaldt til at vidne for retten onsdag, inden han tilføjede:

»Ingen af os ryger, så det har vi ikke. Men da vi går videre, kommer den tiltalte med tilråb om, at vi er provokerende, og om vi skal slås. Vi vælger at ignorere det og fortsætter bare,« lød det videre fra den forurettede, der ikke ønskede at involvere sig i et slagsmål af frygt for at miste sit job inden for hæren.

Han ligger på siden med en arm rundt om halsen, og jeg kan høre, at han hiver efter vejret. Forurettede i retten onsdag

»Vi er 50 meter væk, da jeg kan høre en person råbe, at den tiltalte skal komme tilbage. Jeg tror, han vil diskutere med mig, men da jeg vender mig om, kommer han løbende, sparker mig i maven og slår mig i ansigtet med en knytnæve,« forklarede den forurettede, hvis skader i ansigtet blev dokumenteret af anklager Kristian Kirk.

Slaget i ansigtet medførte, at den forurettede slog hovedet ned i asfalten og fik et kortvarigt 'blackout'. Da han kom til sig selv igen umiddelbart efter, var den tiltalte angiveligt i færd med at tage kvælertag på hans kammerat, der kort forinden havde forsøgt at filme hændelsen med sin telefon.

»Han ligger på siden med en arm rundt om halsen, og jeg kan høre, at han hiver efter vejret. Den tiltaltes ven får stoppet det og skilt dem ad,« lød forklaringen videre.

Ifølge den forurettede ønskede den tiltalte at få kammeraten til at slette den video, som han havde filmet på sin mobiltelefonen.

Kammeraten ønskede imidlertid ikke at slette videoen, og det udløste tilsyneladende flere trusler på livet fra den tiltalte til de to forurettede,

Det var her i Skindergade i det indre København, at det voldelige overfald fand sted. Foto: Google Maps Vis mere Det var her i Skindergade i det indre København, at det voldelige overfald fand sted. Foto: Google Maps

»Han truer min kammerat med at slå ham ihjel, hvis ikke han gør det, og efterfølgende siger han til mig, at han vil slå mig ihjel, hvis ikke jeg kigger væk,« forklarede den forurettede videre.

Nægter sig skyldig

Den tiltalte var ligeledes mødt op i retten onsdag, hvor han ligesom under grundlovsforhøret nægtede sig skyldig i alle fire tiltaleforhold.

Samtidig afviste han i første omgang at afgive forklaring, men efter flere vidner havde delt deres opfattelse af aftenen med retten, ombestemte den unge mand sig imidlertid og valgte efter en kort snak med sin advokat at svare på anklagerens spørgsmål.

Her forklarede den tidligere realitydeltager, at han og vennerne havde diskuteret med de to forurettede ved Skindergade 12, men afviste, at der på nogen måde havde været håndgemæng.

»Det er lidt forvirrende, det hele. Jeg mener ikke, at vi skulle have været nede og rulle,« lød det fra den tiltalte, der samtidig fortalte, at de to grupperinger »svinede hinanden til.«

Han afviste imidlertid, at han skulle have truet de to forurettede med trusler på livet, ligesom han heller ikke huskede, at der skulle have været filmet eller optaget billeder med en mobiltelefon.

Der ventes at falde dom i sagen 15. november.