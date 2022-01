Det er skudt over målet, når SFs retsordfører, Karina Lorentzen, vil have strammet reglerne for køb af kraftige buer og jagtpile.

Det mener næstformanden i Foreningen Af Danske Buejægere, Peter Bue Westh.

»Der er ikke i mands minde sket et drab med bue og pil i Danmark. Jeg tror faktisk, vi skal helt tilbage til middelalderen. Så ud fra den statistik går vi ind for at bevare status quo.«

Kravet fra Karina Lorentzen kommer efter B.T.s afsløring af, at alle og enhver kan gå ind fra gaden og købe buer og pile, der er kraftige nok til at skyde gennem kød og knogler.

B.T.s reporter Jesper Vestergaard Larsen tester, hvor kraftige buer og pile man kan købe uden våbentilladelse. Foto: Kasper Riising Vis mere B.T.s reporter Jesper Vestergaard Larsen tester, hvor kraftige buer og pile man kan købe uden våbentilladelse. Foto: Kasper Riising

I 2021 var der to episoder i Danmark og Norge, hvor psykisk uligevægtige personer har skudt med bue og pil efter politiet. I den norske by Kongsberg blev en civil betjent ramt af en pil ryggen, da en gerningsmand skød mod tilfældige i et supermarked, inden han dræbte fem personer med kniv.

På baggrund af de to episoder satte B.T. sig for at undersøge, hvor let det er at anskaffe et potentielt gerningsvåben.

Uden at vise legitimation eller våbentilladelse købte B.T. en kraftig bue og nogle særlige jagtpile, som vi testede på forskellige mål. Resultatet af testen kan ses i videoen øverst i artiklen.

»De ser virkelig farlige ud, og jeg kan slet ikke forstå, vi ikke har regler for det,« siger Karina Lorentzen efter at have set videoen.

Karina Lorentzen, retsordfører for SF Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Karina Lorentzen, retsordfører for SF Foto: Thomas Lekfeldt

Hun vil have justitsminister Nick Hækkerup til at se på muligheden for at stramme reglerne.

En stramning kunne for eksempel gøre det til et krav, at man skal have jagttegn eller en våbentilladelse for at købe de kraftigste buer og pile, men det synes Peter Bue Westh er en dårlig idé.

»Det vil medføre en masse besvær for vores medlemmer – og også for konkurrenceskytter. Hvis der kom til at gælde samme regler som for jagtgeværer, vil vi skulle låse buer og pile inde i et våbenskab. Man vil heller ikke kunne lade buen ligge i sin bil og gå ind til bageren,« siger han.

Men er det ikke problematisk, at personer, der har en historik for overfald og måske er psykisk syge, kan gå lige ind fra gaden og købe en kraftig bue?

Angrebet i Kongsberg Den 13. oktober 2021 gik 37-årige Espen Andersen Bråthen amok med bue og pil og kniv i den norske by Kongsberg. 24 mennesker blev ifølge politiet forurettet under angrebet. Fem mistede livet, tre blev såret, og de øvrige 16 blev ramt af 'andre hændelser' såsom at blive truet eller sigtet på. Angrebet startede i Coop-butikken i Kongsberg, hvor gerningsmanden skød med bue og pil mod kunderne, blandt andet en politimand, som var i butikken i sin fritid. Herefter gik han ud af butikken og tog videre mod et boligområde i Hyttegata. Efter at have skudt mod politiet mistede han buen og pilene eller lagde dem fra sig, men dræbte fem personer med stikvåben. Espen Andersen Bråthen lider af psykisk sygdom og er konverteret til islam. Han erkendte sig skyldig. Kilde: norsk politi

»Jeg forstår godt dit spørgsmål, men det er meget hypotetisk. Hvis sindssyge mennesker vil slå folk ihjel, bruger de det, der er ved hånden. Eksemplet fra Kongsberg viser, at buer er meget uegnede til at slå folk ihjel. Det, vi så i Kongsberg, var, at gerningsmanden smed buen fra sig og i stedet brugte en kniv til at dræbe sine ofre. I dag kan du gå ind fra gaden og købe alle mulige knive, og de er langt farligere som våben end en bue.«

Karina Lorentzen mener ikke, at en stramning af reglerne vil være til stor ulempe for landets buejægere. Og hun køber ikke argumentet om, at knive ikke er forbudt.

»Nu er det sådan, at vi har regler for knive, og dem må man heller ikke bare rende rundt med. Selvom det er svært at lave regler for knive, fordi det er noget, der indgår i vores husholdning, så har vi begivet os ud i det, fordi de udgør et problem. Det er det samme her. Jeg har lidt svært ved at se, hvad almindelige mennesker skal med sådan en bue her, hvis ikke de bruger den til at gå på jagt,« siger hun.