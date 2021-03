Da en betjent, der egentlig havde fri, under en løbetur på Frederiksberg i København mandag fik øje på en mistænkt tricktyv, reagerede han hurtigt.

I stedet for at fortsætte med løbeturen skred han nemlig til anholdelse.

Det fortæller vagtchefen ved Københavns Politi, Henrik Brix, til TV 2 Lorry.

»Enten er det så tidligt på løbeturen, at han ikke er udmattet endnu og derfor fortsat opmærksom, eller også er det en slags miljøskade, men han genkender en mulig gerningsmand og anholder ham,« fortæller vagtchefen.

Videre kalder Henrik Brix det for en 'god sammenblanding af dygtighed og held', at betjenten genkendte den mistænkte.

Den anholdte mand, som afventer at blive stillet for en dommer, er mistænkt for at have begået et tricktyveri på Dr. Olgas Vej på Frederiksberg 31. juli sidste år.

Ifølge TV 2 Lorry blev en 62-årig mand den dag franarret sin pung, efter han umiddelbart forinden havde lagt vejen forbi en hæveautomat.

En tricktyv stoppede efterfølgende manden og bad ham om hjælp til at finde vej – og mens manden viste vej på det kort, som tricktyven havde med, formåede tyven at få fingre i hans pung.