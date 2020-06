Rasmus Paludan blev torsdag eftermiddag idømt tre måneders fængsel, hvoraf en af månederne er gjort ubetinget og skal afsones nu. Rasmus Paludan har anket dommen til landsretten.

Paludan og forsvarsadvokat Jens Hedegaard er nemlig uenige i skyldsspørgsmålet og straffen.

Det oplyser Jens Hedegaard til B.T.

Paludan er blevet kendt skyldig i at overtræde straffelovens paragraf 266b - den såkaldte racismeparagraf. Men det kan Jens Hedegaard ikke forstå.

»Vi er i princippet uenige i samtlige forhold, der ikke omhandler kørsel. Jeg ved ikke, hvorfor retten synes, han er trådt på den forkerte side, men det finder vi ud af, når vi modtager dommen,« siger Jens Hedegaard.

Han mener, at Paludan har fået en uretfærdig straf for sine forseelser.

»Han bliver virkelig hårdt behandlet, synes jeg. Jeg har kun kendt Paludan i 14 dage, og jeg ville ikke synes om at få den behandling, som han har fået.«

Jens Hedegaard mener, at Paludan har holdt sig inden for grænsen for, hvad man kan tillade sig at sige.

»Demokratiet skal have en vid ytringsfrihed uanset fløj. Det er vigtigt. Der skal være en tålegrænse, som ligger et sted, hvor man kan tåle at høre noget, ellers får vi ikke den nødvendige debat. Paludan bevæger sig på en hårfin grænse, hvor han kritiserer en ideologi, men ikke en gruppe.«

»Man skal bevæge sig på en balancegang, og det synes jeg, at han har gjort, og det undrer mig, at retten ikke tænker, at han har det. Vi håber, at landsretten er af en anden holdning,« siger Jens Hedegaard.

Han tilføjer, at Paludan ikke selv mener, at han er racist, men blot forholder sig kritisk over for en ideologi.

Rasmus Paludan er ud over en fængselsstraf frakendt retten til at føre straffesager som advokat i tre år. Det samme gælder retten til at køre bil, som gælder i et år.

Det skyldes, at Paludan også er kendt skyldig i at have bragt en anden persons liv eller førlighed i fare under en episode i Sorø i 2019.