Stram Kurs-stifter blev administrativt udvist af Frankrig og frihedsberøvet, til udvisningen kunne realiseres.

Stifteren af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, er på fri fod igen, efter at han 11. november blev tilbageholdt af fransk politi i den franske hovedstad, Paris.

Søndag fortæller Paludan til Ritzau, at han allerede 13. november blev sat fri. Her blev han sendt ud af Frankrig og i selskab med tre betjente sat på et fly mod Stockholm.

- Indenrigsministeriet havde truffet en beslutning om, at jeg administrativt skulle udvises, og så blev jeg administrativt frihedsberøvet, indtil udvisningen kunne effektueres, fortæller Rasmus Paludan.

En administrativ frihedsberøvelse er noget andet end en anholdelse. En anholdelse er et indgreb i strafferetlig sammenhæng, altså i en sag, hvor der er foregået noget ulovligt.

- I Frankrig var myndighedernes opfattelse ikke, at jeg havde gjort noget ulovligt, eller at jeg ville gøre noget ulovligt. Deres opfattelse var, at jeg måske ville gøre noget lovligt, som de ikke brød sig om - nemlig at brænde en koran, fortæller Rasmus Paludan.

Forud for besøget oplyste Paludan til Ritzau, at han havde orienteret den franske ambassade i København om, at han ville demonstrere ved Triumfbuen, og at der ved demonstrationen skulle brændes en koran af.

Han tvivler på, at beslutningen om at udvise ham har været lovlig, da han er EU-borger.

- Man kan sige, at der skal jo virkelig meget til at udvise en EU-borger, som ikke har gjort noget ulovligt, siger Rasmus Paludan.

I august i år gav de svenske myndigheder Paludan et indrejseforbud gældende for to år. Svenskerne mente nemlig, at Paludan ville begå noget ulovligt - i Danmark er han dømt for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf.

Men Paludan svarede igen ved at påberåbe sig svensk statsborgerskab. Hans far er fra Sverige, og da Paludans forældre blev gift, da Paludan var syv år, opnåede han svensk statsborgerskab.

Rasmus Paludan fortæller til Ritzau, at han i forbindelse med tilbageholdelsen i Frankrig bad om at blive sat på et fly til København. Men fordi han var rejst ind på svensk pas, sendte franskmændene ham til Stockholm.

- Det var i hvert fald deres begrundelse. Men reelt var det bare, fordi de gerne ville være på tværs og være irriterende, mener Paludan.

Han fortæller, at han blev modtaget af "en del politi" i Sverige. Senere samme dag rejste han hjem til København.

