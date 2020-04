Rigsadvokaten ser intet grundlag for straffesag efter episode ved Langelandsfestivalen.

Anklagemyndigheden har besluttet ikke at rejse en straffesag for vold mod Rasmus Paludan, skriver fyens.dk fredag.

Det er landets øverste anklager, Rigsadvokaten, som har vurderet, at der ikke er grundlag for at tiltale Paludan.

Han blev sigtet af Fyns Politi for en episode ved Langelandsfestivalen sidste år.

Stifteren af partiet Stram Kurs havde købt billet til festivalen, men blev nægtet adgang, da han dukkede op sammen med nogle venner. Det var i den forbindelse, at politiet rejste sigtelse og afhørte Rasmus Paludan.

Han var sigtet for at have forsøgt at påkøre en vagt ved festivalen og for ikke at have udvist tilstrækkelig agtpågivenhed, skriver fyens.dk.

