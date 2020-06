Rasmus Paludan frygtede for sit liv, da en ældre mand ifølge politikeren forsøgte at angribe ham med en kniv under en Stram Kurs-demonstration i Digterparken i Aarhus.

Det fortæller Rasmus Paludan, kort efter hændelsen fandt sted, til B.T.

»Selvfølgelig frygtede jeg for mit liv, når der kommer en sindsforvirret mand mod mig med en kniv. Så bliver jeg pisse bange.«

Ifølge billeder fra stedet affyrede politiet skud mod personen og ramte ham i benet.

En ældre mand trak en kniv under demonstrationen. Foto: Mathias Øgendahl/presse-fotos.dk Vis mere En ældre mand trak en kniv under demonstrationen. Foto: Mathias Øgendahl/presse-fotos.dk

Ifølge Rasmus Paludan befandt en mand i hvidt jakkesæt sig på stedet, da politikeren kom frem til demonstrationen. Her virkede manden meget vred, fortæller Paludan.

»Han er meget vred på mig. Jeg tager så min skudsikre vest på, og så siger jeg til ham, at hvis han vil snakke, så er det fint.«

»Det ønskede han ikke, og han råber tilbage til mig, at jeg skal holde min kæft.«

Formanden for Stram Kurs fortæller, at han derefter spurgte manden, om han vidste, at profeten Muhammed var pædofil, hvorefter manden ifølge Paludan trak sin kniv og forsøgte at angribe ham.

Foto: Mathias Øgendahl/presse-fotos.dk Vis mere Foto: Mathias Øgendahl/presse-fotos.dk

»Jeg blev hurtigt evakueret og skyndte mig hen i min bil, der var i nærheden,« fortæller Rasmus Paludan.

Politikeren fortæller, at han ikke pådrog sig nogle skader, og at han nu befinder sig et sikkert sted.

Han var ikke selv klar over, at manden var blevet ramt af skud, da B.T. talte med ham kort efter episoden.

Østjyllands Politi bekræfter på Twitter, at de har affyret skud og ramt en knivbevæbnet mand, der var til stede ved demonstrationen.

Opdateres...