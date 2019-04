Rasmus Paludans demonstrationer, hvor der sker koranafbrændinger, øger terrortruslen mod Danmark.

Sådan lød advarslen onsdag fra de to forhenværende PET-chefer Hans Jørgen Bonnichsen og Frank Jensen. Nu reagerer Rasmus Paludan.

»Der er ingen tvivl om, at der er drabsmænd, der ønsker at skade mig,« siger Rasmus Paludan til B.T., og fortsætter:

»Og hvis det er tilfældet, at det her øger truslen mod rigets sikkerhed, så er det da trist. Det vil da ikke være rart, hvis der sker et terrorangreb mod Danmark. Men hvis ikke jeg foretager mig det politiske, jeg gør, så er jeg sikker på, at der vil ske noget meget værre end terror i Danmark.«

Hvad er det, der kan ske, som er værre end terror?

»Nationen vil gå under, fordi danskerne vil komme i mindretal, og så vil Danmark blive overtaget af nogen, der er imod Danmark. Danskerne vil blive slaver i deres eget land,« siger Rasmus Paludan:

»Så det er ikke rart, hvis der sker et terrorangreb mod Danmark. Men heldigvis vil et terrorangreb mod Danmark jo formentlig ikke ramme flere end tusind mennesker. Men hvis ikke jeg kommer igennem med mine løsninger, så er det millioner af danskere, der dør.«

Hvordan skulle Danmark nogensinde blive overtaget af muslimer?

»Danskerne er da allerede nu slaver på den måde, at politiet, som er statens voldsmonopol, ikke styrer Blågårds Plads. Det andet er, at vi står i en befolkningsudskiftning, hvor muslimer får flere børn end danskere. Det er simpel matematik.«

Tænker du over, at de ting, du siger og gør, øger truslen mod dig selv og rigets sikkerhed?

»Det er da ikke nyt. Jeg har talt med PET mange gange i mange måneder, og det er ikke nyt. Selvfølgelig er det sandt, at jeg er den mest truede politiker i Danmark lige nu, det kan selv et barn da se.«

Men hvordan har du det med, at det her kan øge truslen mod dig selv og Danmark?

»Jeg vil ikke kommentere på min personlige sikkerhed, men jeg kan da sige, at jeg tager min personlige sikkerhed meget alvorligt,« siger han:

»Og i forhold til rigets sikkerhed, så er det trist, hvis det er tilfældet. Men jeg har ikke lyst til, at danskerne skal være slaver i deres eget land.«

PET forholdt sig onsdag til Rasmus Paludans effekt på terrortruslen mod Danmark. Her skrev PET blandt andet i en e-mail til B.T.:

'PET følger naturligvis udviklingen i terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet tæt. De aktuelle demonstrationer ændrer ikke niveauet for terrortruslen, som fortsat er alvorlig'.