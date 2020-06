Stram Kurs-leder er tiltalt for 14 forhold om blandt andet ærekrænkelse. Domsafsigelse forventes torsdag.

Rasmus Paludan, der er stifter og leder af partiet Stram Kurs, nægter sig skyld alle anklager om forhånende udtalelser, ærekrænkelse og hasarderet kørsel.

Det siger han under første retsmøde tirsdag i Retten i Næstved. Her er Paludan tiltalt for i alt 14 overtrædelser af loven.

Halvdelen af anklagerne handler om overtrædelser af straffelovens paragraf 266b. Den er den, som ofte omtales som racismeparagraffen.

Ifølge anklagemyndigheden er Rasmus Paludan i flere tilfælde kommet med offentlige udtalelser, som forhåner eller nedværdiger bestemte grupper på baggrund af etnicitet eller hudfarve.

I anklageskriftet henvises der blandt til en demonstration i 2018, hvor Paludan taler om, at "danskerne har mere respekt for en hund end for kriminelle samfundstabere".

Under retsmødet siger Paludan, at udtalelsen ikke er rettet mod en bestemt gruppe.

- De kriminelle samfundstabere er en gruppe af folk, som er kriminelle og tabere i samfundet.

Hertil bliver Paludan spurgt, om det også kan være etnisk danske kriminelle.

- Ja. Det kan være etniske danskere og ikke-etniske danskere. Der er ingen gruppe eller religiøs gruppe, der har patent på at have kriminelle samfundstabere, svarer han.

/ritzau/