Rasmus Paludan har igen været ude at demonstrere i København, og har skabt en del optøjer omkring Blågårds Plads på Nørrebro.

»Han har forsøgt at demonstrere over et par omgange på Blågårds Plads. Første gang blev han afbrudt af 1-3 mænd, hvorefter han trak sig tilbage og ventede,« siger Jesper Bangsgaard, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

Efter det første forsøg vendte Paludan tilbage for at demonstrere videre, og denne gang skabte det flere optøjer og resulterede i, at politiet måte skride ind og hjælpe Rasmus Paludan væk fra stedet.

»Der blev en del oprør på pladsen, så vi måtte hjælpe ham ud af området,« siger Jesper Bangsgaard og tilføjer:

»Det så ikke umiddelbart ud som om, han var kommet noget til. Det er selvfølgelig ikke til at vide, om der er noget man ikke kan se, men han så uskadt ud.«

Efter Rasmus Paludan var blevet eskorteret fra området med politiets hjælp, forsvandt han derfra fortæller Jesper Bangsgaard.

Han har ikke flere oplysninger fra episoden, der udspillede sig for kort tid siden, men fortæller, at der stadig er en del uro ved Blågårds Plads.

Ifølge DR-journalisten Louise Dalsgaard har politiet brugt tåregas under aktionen.

Opdateres...