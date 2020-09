Al-Qaeda opfordrer nu direkte til at angribe den islamkritiske danske politiker, Rasmus Paludan.

I onlinemagasinet One Ummah retter terrornetværket en direkte trussel mod satiremagasinet Charlie Hebdo, der for nyligt genoptrykte deres tegninger af profeten Muhammed.

I den forbindelse opfordrer de også deres tilhængere til at angribe fire navngivne personer. En af disse er Rasmus Paludan, der de senere år har trukket sig international opmærksomhed ved at skænde koranen på offentlige steder i Danmark og Sverige.

»Jeg er nu på Al-qaedas dødsliste. Det er trist og ærgerligt,« siger Rasmus Paludan til B.T.

On March 22nd 2019 Islam critic Rasmus Paludan and his party burned the Quran in protest outside Christiansborg Palace. This happened at the same time as the muslim organization Hizb ut Tahrir hosted a Friday Prayer outside the Parliament Building commemorating the victims of the New Zealand Mosque attacks. . (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere On March 22nd 2019 Islam critic Rasmus Paludan and his party burned the Quran in protest outside Christiansborg Palace. This happened at the same time as the muslim organization Hizb ut Tahrir hosted a Friday Prayer outside the Parliament Building commemorating the victims of the New Zealand Mosque attacks. . (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

På listen over navngivne terrormål findes udover Rasmus Paludan også den hollandske politiker Geert Wilders, den svenske tegner Lars Vilks og den danske tegner Kurt Vestergaard.

Sidstnævnte er én gang tidligere blevet angrebet i sit hjem af en somalisk mand bevæbnet med en økse. Han undslap ved at låse sig inde i et sikkerhedsrum installeret i hjemmet.

»Det er ikke rart at være på en dødsliste, men når man endelig skal være på en liste, så er det fint, at være det med ordentligt mennesker. Charlie hebdo er et ordentligt blad, og de de andre tre - Kurt Vestergaard, Lars Vilks og Geert Wilders - de er alle tre ordentlige mennesker,« siger Rasmus Paludan.

Al-Qaedas trussel mod Charlie Hebdo blev virkeliggjort fredag, da en 18-årig islamist sårede to personer foran Charlie Hebdos tidligere kontor i Paris. Den 18-årige tog senere skylden for angrebet, som han forbandt med genoptrykningen af muhammed-tegningerne.

Hans Jørgen Bonnichsen er tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen og tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste. Fotograferet i DR Byen mandag den 23. marts 2015. Foto: Mathias Bojesen Vis mere Hans Jørgen Bonnichsen er tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen og tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste. Fotograferet i DR Byen mandag den 23. marts 2015. Foto: Mathias Bojesen

Rasmus Paludan siger til B.T., at politiets efterretningstjeneste, PET, fredag har skærpet sikkerheden omkring ham. Det sker dels på baggrund af truslen og dels efter angrebet i Paris.

»Det betyder, at der vil blive afsat yderligere ressourcer til at beskytte min person,« siger Rasmus Paludan.

Tidligere PET-chef siger, at terrortruslen mod danskeren ikke kommer som nogen overraskelse for PET.

»Al-qaeda ligger nærmest sønderknust, og det her er et forsøg på at revitalisere et had. Jeg ved med 100 procent sikkerhed, at når der kommer sådan en revitalisering, vil man se på, om de sikkerhedstiltag man har, er i orden og foretage justeringer, hvis der er behov for det: Jeg vil tro, at de pågældende kan føle sig rimelig trygge,« siger han.