En 47-årig odenseansk mand er dømt for at have truet og kommet med racistiske udtalelser til to offentligt ansatte.

»Han fik 40 dages betinget fængsel, og det er jo en skærpende omstændighed, at der er tale om racisme,« siger anklagerfuldmægtig ved Fyns Politi Mie Nielsen til B.T.

Hun fortæller, at det var den kendte debattør og politiker Rasmus Paludan, som i første omgang havde offentliggjort navnene på en ansat ved Statsadvokaten i Viborg samt en ansat hos Midt- og Vestjyllands Politi.

De to havde den 47-årige så sendt trusler og racistiske beskeder til. Det foregik over det sociale medie Messenger.

Forbrydelsen fandt sted tilbage i juli 2020, og 29. november faldt der altså dom i sagen.

»Det er uvist, hvorfor den dømte havde set sig sur på de to, men han havde altså fået navnene fra opslaget lavet af Rasmus Paludan, og så har han skrevet til dem,« siger Mie Nielsen.

»Han har sendt meget racistisk indhold til de her sagsbehandlere i en given sag. Det er dog en sag, han ikke selv er involveret i.«

Hun oplyser til B.T., at hun er tilfreds med dommen, da den er i overensstemmelse med det, som anklagemyndigheden ønskede.