Gaderne stod i brand og kasteskyts fløj gennem luften.

Stille gik det - heller ikke denne gang - for sig, da den kontroversielle islamkritiske partiformand Rasmus Paludan søndag demonstrerede på Blågårds Plads på Indre Nørrebro i København.

»Det var meget voldsomt. Jeg fik lov til at demonstrere i 2 minutter, før jeg blev angrebet. Jeg synes, at det er utrolig bedskæmmende for demokratiet og vores forsamlingsfrihed,« siger Rasmus Paludan, da B.T. fanger ham på telefonen søndag aften.

Han langer ud efter politiet for ikke at sikre, at han kunne gennemføre demonstrationen, som blandt andet indebar afbrændingen af et eksemplar af islams hellige skrifter, Koranen.

Nørrebrogade i København søndag eftermiddag. Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Nørrebrogade i København søndag eftermiddag. Foto: Byrd/Steven Knap

»Jeg er bekymret over, at politiet ikke kan forudsige, hvad et barn vill kunne se. Og jeg er skuffet over servicen hos Københavns Politi. Jeg synes slet ikke, at det er hensigtsmæssigt at opløse en demonstration på den måde. Man kunne have lagt tåregas ud i stedet for at beskytte mig. Afstanden var til det. I stedet forbød man det.«

Kan du ikke forstå politiets argument om, at det var for din egen sikkerheds skyld?

»Det er jo helt i orden at anvende de magtmidler, man har, og politiet skulle hellere have brugt tåregas end at tage mig væk.«

B.T. har forelagt kritikken af politiets indsats til vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jesper Bangsgaard, men han har ingen kommentarer.

Rasmus Paludan fortæller, at han først havde valgt, at hans demonstration skulle foregå i Mjølnerparken. Det belastede boligområde på Ydre Nørrebro blev natten til søndag ramt af en bileksplosion, og ifølge Rasmus Paludan var det netop årsagen til, at politiet bad ham finde et andet sted at demonstrere.

»De gav mig fem andre forslag. Blågards Plads var så et af dem.«

Kan du ikke forstå, at folk bliver provokeret af, at du står og vil brænde en koran af på Blågards Plads?

»Nej, overhovedet ikke.«

Hvorfor ikke?

»Det er ikke provokerende, når jeg står med mine egne ejendele, det skal jeg have lov til. Og dem, der ikke forstår det, bør købe den første flybillet ud af landet.«

En ting er, at du har din ytringsfrihed. Men synes du ikke, du overskrider almindelig pli og konduite?

»Dem, der angreb politiet og skabte uro, var dem, der ikke udviste pli og konduite efter min mening.«

Har du noget, du gerne vil sige til de mennesker, der angreb dig tidligere på dagen?

»Jeg vil sige til dem, at de åbenlyst ikke egner sig til at bo i Danmark, når de ikke kan forstå, hvordan vores demokrati fungerer,« siger Rasmus Paludan.

Tidligere søndag gav Københavns Politi ham forbud mod at demonstrere i hele politikredsen i et døgn, men Rasmus Paludan agter at forsætte.

Modstanden viser nemlig blot, at han og Stram Kurs har ret, siger han.