Stram Kurs-leder er tiltalt for 14 forhold. Han nægter sig skyldig i dem alle.

Det er ikke kun anklager om overtrædelse af straffelovens paragraf 266b - den såkaldte racismeparagraf - som var på bordet under første dag i en retssag mod partileder Rasmus Paludan.

Lederen af partiet Stram Kurs er også tiltalt for at have bragt en anden persons liv i fare. Det er sket under hasarderet kørsel med en person liggende på kølerhjelmen af Paludans bil, mener anklagemyndigheden.

Selv forklarer Rasmus Paludan, at han frygtede for sit liv.

- Jeg følte mig så truet, som jeg nogensinde har følt mig, siger han under et retsmøde i Retten i Næstved.

Der er tale om en episode i Sorø i januar 2019. Rasmus Paludan var under et privat besøg taget forbi Akademigrunden, da han efter eget udsagn er interesseret i historiske steder.

Her møder Paludan en gruppe unge mænd, og der indledes en diskussion.

Partilederen sætter sig ind i sin bil for at køre væk, men en af mændene stiller sig foran og forhindrer dermed Paludan i at køre.

I retten afspilles tre forskellige videooptagelser fra episoden. Her kan man se en ung mand i en hvid bluse, sorte bukser og kasket gå baglæns 10-15 meter, inden han til sidst havner på kølerhjelmen af partilederens Audi.

Det sker, mens Paludan gasser op, så bilen laver hjulspin. Det fortsætter omkring 50 til 100 meter.

Ifølge anklagemyndigheden bringer Rasmus Paludan mandens liv eller førlighed i fare ved at køre på en hensynsløs måde. Det er en overtrædelse af paragraf 252, som kan give op til otte års fængsel.

Rasmus Paludan mener dog, at der er byttet rundt på, hvem der er offer i den konkrete situation.

- Jeg var meget bange for at blive slået ihjel af ham. Han havde vist, at han var villig til at gå op på min kølerhjelm for at skade mig.

Havde du til hensigt at bringe ham i fare? Spørgsmålet kommer fra Paludans forsvarer, Jens Hedegaard.

- Nej. Det mener jeg heller ikke, han var. Jeg mener, jeg var i fare, siger han.

