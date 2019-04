Egentlig havde den kontroversielle og racismedømte partileder Rasmus Paludan annonceret endnu en demonstration i Bagsværd onsdag eftermiddag, men den ser nu ikke ud til at blive til noget.

Københavns Vestegns Politi har nemlig valgt at forlænge Rasmus Paludans forbud mod at demonstrere i politikredsen frem til torsdag kl 11.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse onsdag middag.

Begrundelsen for forlængelsen af forbuddet lyder, at der blandt andet frygtes for den offentlige fred:

'Københavns Vestegns Politi vurderer, at der med nye demonstrationer fra Stram Kurs ved Rasmus Paludan kan befrygtes fare for den offentlige fred herunder for Rasmus Paludans personlige sikkerhed,' lyder det i pressemeddelelsen.

Det skyldes blandt andet de uroligheder, der de seneste dage er opstået, efter partiformanden for Stram Kurs i søndags demonstrerede på Nørrebro.

Det førte til, at modstandere af Paludan byggede barrikader og tændte bål i gaderne flere steder i byen.

Rasmus Paludan er kendt for ved sine demonstrationer at brænde koraner af og kaste med dem.

Opdateres...

/ritzau/