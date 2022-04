Efter flere dage med uroligheder i kølvandet på Rasmus Paludans demonstrationer i Sverige, får Rasmus Paludan nu forbud af politiet mod at afholde en generalforsamling i Landskrona lørdag.

»Det er en samlet bedømmelse efter de seneste dages hændelser,« siger pressetalsmand ved svensk politi, Patric Fors til Sveriges Radio.

Mødet bliver rykket, men politiet ønsker ikke at oplyse hvorhen eller hvornår.

Årsagen til at mødet rykkes er ifølge politiet de optøjer, der har været henover de seneste dage, men også 'oplysninger' indhentet de seneste dage og uger.



Det skriver flere svenske medier herunder Sveriges Radio og Expressen.

Gennem de seneste dage har Rasmus Paludan, der er stifter af partiet Stram Kurs, afholdt flere demonstrationer i Sverige, og det har resulteret i voldsomme optøjer.

Optøjer som Sveriges statsminister Magdalena Andersson har fordømt.

Det skrev hun ifølge TV 2 i en pressemeddelelse sent fredag aften.

»Det er præcis den type voldsomme reaktioner, han gerne vil have. Selve formålet er at opildne folk mod hinanden.«

I samme meddelelse understregede hun, at Paludan har ret til at give udtryk for sine meninger.

Under fredagens optøjer blev omkring ti betjente såret og flere politibiler sat i brand.

En forbipasserende kom også til skade, da vedkommende blev ramt i hovedet af en sten.

Opdateres …