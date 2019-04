Formanden for partiet Stram Kurs har anket dommen på stedet. Han vil frifindes.

Partileder Rasmus Paludan fra Stram Kurs er ved Retten i Glostrup idømt 14 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf.

Anklager Danni Richter Larsen fra Københavns Vestegns Politi havde forlangt en straf på mellem 30 og 40 dages ubetinget fængsel. Men uanset hvad, så bliver der en ny sag. Paludan ankede nemlig dommen på stedet.

Paludan er dømt for i en youtubevideo at have overtrådt straffelovens paragraf 266 b, populært kaldet racismeparagraffen.

I videoen indgår en længere passus, hvor Paludan blandt andet taler om "de fleste negere i Sydafrika" og personer med lav intelligens. Og det er den kobling, der er ulovlig.

Ved domsafsigelsen slog retsformand Christina Breinstrup fast, at der ikke alene var tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b. Det var oven i købet sket under særligt skærpende omstændigheder.

Fordi videoen var bragt på et politisk partis youtubekanal, så er det nemlig at regne som propagandavirksomhed, og det får betydning for straffen. Strafferammen for overtrædelse af 266 b går fra bøde til fængsel i to år.

Christina Breinstrup oplyste desuden ved domsafsigelsen, at hun og de to domsmænd, som medvirkede under sagen, havde været enige om både skyldsspørgsmålet og strafudmålingen.

At dommen gøres betinget, betyder, at Paludan ikke skal afsone straffen. Medmindre han inden for et år begår ny lignende kriminalitet.

Den såkaldte prøvetid træder dog først i kraft ved endelig dom, altså når sagen er afgjort i Østre Landsret.

