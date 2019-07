Det går sjældent stille for sig, når Rasmus Paludan møder op i boligområder rundt om i landet.

Onsdag aften i Tingbjerg gik det dog så galt, at mindst én betjent måtte trække våben, mens den kontroversielle politiker blev eskorteret i sikkerhed, da tre mørklædte personer stormede frem mod ham.

»Jeg kan forstå på politiet, at det er standardprocedure, at man trækker pistolerne i min type tilfælde. Det giver god mening, når jeg er en meget truet person, og der kommer nogen løbende, som kan finde på hvad som helst,« siger Rasmus Paludan.

Han tror, at de tre maskerede mænd så deres snit til at forsøge et angreb, fordi der var mindre politi til stede sammenlignet med de demonstrationer, som han med Stram Kurs eksempelvis afholdt under valgkampen.

»Jeg tænkte med det samme, at de kom løbende for at skade mig, men jeg lever også et anderledes liv end de fleste.« Rasmus Paludan

»Normalt ville der være meget mere politi. De betjente, som var der, var amputerede af at være så få, men de reagerede meget fint i forhold til deres forudsætninger. At der var så få, gjorde, at de her mennesker måske følte, at de kunne forsøge at angribe mig.«

Under valgkampen, hvor truslen mod Paludan var forhøjet, var det ifølge politikeren usædvanligt, hvis der var mindre end 30 uniformerede betjente til at beskytte ham. Læg dertil et ukendt antal PET-vagter.

Da Rasmus Paludan onsdag med kort varsel mødte op i Tingbjerg, mener han, at der var i omegnen af 10 betjente med ham.

At han i første omgang var til stede i boligområdet, skyldtes, at han ville filme en video om det arbejde, som Stram Kurs i fremtiden vil lave i den københavnske bydel. Det var derfor ikke en decideret demonstration, forklarer Paludan.

Det var i den forbindelse, at han på video fangede øjeblikket, hvor de tre mænd stormede mod ham. Du kan se klippet øverst i artiklen.

»Det gik rigtig hurtigt. Bagefter tænkte jeg, at hændelsen meget fint viser min hverdag. Bevæger jeg mig bare en nanometer uden for politiets perimeter, så sker den slags,« siger Rasmus Paludan. Han er dog for længst stoppet med at frygte for sit liv. Det er heller ikke første gang, at han er forsøgt angrebet.

»Jeg tænkte med det samme, at de kom løbende for at skade mig, men jeg lever også et anderledes liv end de fleste. Hver dag kan der komme nogen, som vil slå mig ihjel. Jeg er ude over det punkt, hvor jeg frygter for mit liv.«

Hvorfor møder du overhovedet op i Tingbjerg for at lave den video?

»Tingbjerg er problematisk, fordi der hersker en anden restsorden, og derfor er det super relevant, at jeg tager herud. Tingbjerg var også et sted, hvor jeg ikke måtte demonstrere under hele valgkampen.«

Ud over de tre mænd, som stormede frem mod ham, fortæller Rasmus Paludan også, at der var en mand, som parkerede sin bil tæt på ham og spillede så høj musik, at det forhindrede ham i at lave videoen.

Det er en af grundene til, at politikeren nu annoncerer yderligere demonstrationer i den kommende tid.

»Det har den konsekvens, at jeg den 28. juli vil lave en officiel demonstration med Stram Kurs på Blågårds Plads, hvor jeg vil brænde en koran af. Det eneste, de forstår, er konsekvenspolitik.«

»Jeg vil også brænde koranen i Tingbjerg til ære for den person, som spillede høj musik fra sin bil,« siger Paludan, der i en sidebemærkning nævner, at han nu også har tildelt sig selv titlen 'nationens åndelige leder' i kølvandet på valgkampen.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, som bekræfter episoden onsdag aften.

»Københavns Politi kan bekræfte, at politipersonale i forbindelse med en hændelse i Tingbjerg i går trak tjenestevåben, uden at sigte på personer. Det er standardprocedure, når personer med ukendte hensigter kommer løbende direkte mod en person, der har personbeskyttelse som følge af et højt trusselsniveau. Som i andre sager, hvor en situation udvikler sig pludseligt, og hvor politipersonale må trække våben, vil der nu blive udarbejdet en redegørelse om hændelsen,« siger vicepolitiinspektør Michael Vibe Kragh.

Københavns Politi har foreløbigt ikke sigtet nogen efter episoden, men de arbejder på at undersøge, om nogle af handlingerne fra dagen kan blive til sigtelser.