Partistifteren blev onsdag anholdt, da han forsøgte at rejse ind i Berlin trods forbud.

Stifteren af det stærkt islamkritiske parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, blev ifølge det tyske medie Der Tagesspiegel onsdag anholdt, da han forsøgte at rejse ind i Berlin trods forbud.

Det skriver B.T.

Rasmus Paludan, der især er kendt for under demonstrationer i områder med mange muslimer at brænde Koranen af, forsøgte allerede tirsdag at rejse ind i den tyske hovedstad.

Ifølge Der Tagesspiegel havde Stram Kurs på Facebook annonceret, at man onsdag ville gennemføre en demonstration i den berlinske bydel Neukölln.

- Vi tager Koranen med, blev Ramus Paludan blandt andet citeret for at sige i opslaget på Facebook, skriver Der Tagesspiegel.

Ved ankomsten til Tegel Lufthavn i Berlin tirsdag blev han dog afvist af de tyske myndigeder, oplyser en talsmand for den tyske indenrigsadministration til avisen.

- Endnu mens han sad i flyet gav politiet ham immigrationsmyndighedernes afslag på indrejse. Herr Paludan forlod ikke flyet og rejste i går (tirsdag, red) eftermiddag tilbage til København, siger talsmanden til Der Tagesspiegel.

Indrejsforbuddet gælder til lørdag 31. oktober, men allerede onsdag forsøgte Paludan igen at rejse til Berlin, og denne gang blev han anholdt.

Han risikerer nu en bøde eller op til et års fængsel, skriver Der Tagesspiegel.

I august blev Rasmus Paludan nægtet indrejse i Sverige og fik et indrejseforbud i to år.

Paludan har siden hævdet, at han er svensk statsborger og har klaget over afgørelsen.

