En 27-årig kvinde er blevet sigtet for vold, efter at hun i weekenden kastede en ukendt væske mod Rasmus Paludan. I videoen ovenfor kan du se kvindens angreb.

Et højlydt skænderi mellem lederen af Stram Kurs og en 27-årig kvinde endte lørdag med, at kvinden angreb Rasmus Paludan ved at kaste væske mod ham.

I en video, som Stam Kurs har lagt på Facebook, fremgår det, at kvinden har en højrøstet diskussion med partilederen under en demonstration på Nørrebros Runddel.

»Vi hader dig,« råber kvinden og tilføjer, at Rasmus Paludan har et lille kønsorgan.

Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerer foran Gl. Hellerup gymnasium i Hellerup, onsdag den 17. april 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerer foran Gl. Hellerup gymnasium i Hellerup, onsdag den 17. april 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Skrub hjem til bordellet. Du koster kun to kroner. Det synes jeg er en meget dyr pris for dig, men det er måske fordi, du har skedesvamp,« siger partilederen, mens han er mandsopdækket af betjente.

Kvinden forlader kortvarigt området, men vender kort tid efter tilbage, denne gang med en hund i snor. I den den anden har hun en beholder med en ukendt væske, og da hun kommer hen til politiafspærringen kaster hun væsken mod Rasmus Paludan.

I en video på Facebook siger partilederen, der kalder sig Danernes Lys, at han er blevet angrebet med syre, men overfor B.T. præciserer han, at der efter hans opfattelse var tale om en blanding af æg og eddike.

»Jeg kunne med det samme lugte at det var eddike, som jo består af eddikesyre,« siger Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan er mandsopdækket af politiet, når han afholder demonstrationer. Her er han fotograferet under en demonstration på Nørrebro i København, tirsdag den 8. oktober 2019. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Rasmus Paludan er mandsopdækket af politiet, når han afholder demonstrationer. Her er han fotograferet under en demonstration på Nørrebro i København, tirsdag den 8. oktober 2019. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Efter angrebet tog han på skadestuen, hvor han blev undersøgt. Københavns Politi arbejder nu på at finde ud af, hvad der var i den beholder, kvinden tømte mod Rasmus Paludan.

'Sagen efterforskes stadig – herunder hvilken væske der blev brugt. Men den var ikke ætsende,' oplyser Københavns Politis presseafdeling i en mail til B.T.

Kvinden og hendes hund blev efter angrebet tilbageholdt af politiet, men er løsladt igen.

'En 27-årig kvinde blev anholdt og sigtet for vold. Hun blev senere på aftenen løsladt, men sigtelsen er opretholdt,' oplyser Københavns Politi til B.T.

B.T. vil gerne tale med kvinden i videoen, men det er ikke lykkedes os at finde frem til hende. Er det dig? Så send en mail til jvl@bt.dk.