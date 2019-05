Det startede som et samarbejde mellem to venner, men endte i en retssag. Torsdag faldt dommen i landsretten.

Pokerspiller Gustav "Gus" Hansen og musiker Rasmus Nøhr har kendt hinanden i 25 år, men et bittert opgør om penge startede et uvenskab mellem de to.

Et opgør, der endte med, at Østre Landsret torsdag besluttede, at musikeren, der står bag hittet "Sommer i Europa", skal betale 400.000 kroner i erstatning til pokerspilleren.

Dermed har landsretten forhøjet erstatningen markant. I Københavns Byret lød erstatningen på 90.000 kroner.

Striden mellem det tidligere vennepar begyndte, da de i 2015 indgik et samarbejde om et festivalprojekt med navnet Danmark Dejligst.

/ritzau/