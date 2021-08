»Det svenske politi virker ikke til at tage hændelserne seriøst. Jeg kan godt forstå, at man som forurettet er frustreret og utilfreds med politiets håndtering.«

Reaktionen kommer fra Dansk Folkepartis Peter Skaarup, efter endnu en dansker blev udsat for en potentielt dødeligt stenangreb på de svenske veje i sidste uge.

Hændelsen fandt sted onsdag i sidste uge, hvor Steen Hagedorn og hans hustru kom kørende på hovedvej 23 nær den svenske by Växjö. Kort efter klokken 16 blev bilen ramt af en ukendt genstand, som smadrede store dele af forruden.

Det hele blev optaget af et dashcam i bilens forrude, hvor man i langsom gengivelse kan se, at en genstand bliver kastet eller affyret fra grøften i den modsatte vejbane. Svensk politi mener imidlertid, at en modkørende bil har slynget en genstand fra et trafikuheld tidligere på ugen op på Steen Hagedorns bil.

»For mig at se er der ikke nogen tvivl om, at der er tale om et stenkast. Det må enhver, der har set videoen, kunne se,« siger Peter Skaarup.

Men selvom Steen Hagedorn har gjort det klart over for svensk politi, at han har en video, som dokumenterer hele hændelsen, så er det tilsyneladende ikke noget, som svensk politi er interesseret i.

Pressetalsmand Robert Loeffel fra svensk politi oplyste fredag til B.T., at han ikke havde kendskab til videoen, og mandag kan han videre oplyse, at »forundersøgelsen« af sagen er lukket uden nogen mistænkte i sagen – ej heller nye oplysninger.

Men svensk politi har ifølge Steen Hagedorn heller ikke haft interesse i videoen i løbet af weekenden.

»Det er mig en gåde, at det svenske politi i første omgang takker nej til at se videoen og samtidig hævder, at der er tale om et almindeligt stenslag. Det er simpelthen under al kritik,« fortsætter Peter Skaarup, inden han tilføjer:

»Det må ganske enkelt kunne gøres bedre.«

Steen Hagedorn har nu klaget til svensk politi over håndteringen af sagen.