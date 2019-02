En dom over en spritbillist har sat sindende i kog hos B.T.s læsere. Tre års fængsel for at køre en mor og to børn ihjel er alt for lidt, mener de.

Retten i Herning satte torsdag punktum i en forfærdelig sag. En 24-årig lettisk mand blev idømt tre år for grov hensynsløs kørsel i spirituspåvirket tilstand.

9. december 2018 kørte han spritstiv med speederen i bund og torpederede en lille Citroen C1 med en 41-årig kvinde og tre børn på Hodsagervej ved Holstebro.

Den 41-årig kvinde og to børn - en pige på syv og en dreng på ni - omkom i ulykken. En pige på syv år overlevede omend med svære kvæstelser.

»Jeg beklager rigtig meget dét, der er sket. Jeg tænker på det hver dag, og jeg er psykisk helt i bund over det. Jeg beklager virkelig, virkelig meget,« sagde den 24-årige lettiske mand, Edijs Bukelis, da han fik det sidste ord i retten torsdag.

Forinden var det kommet frem, at han bællede syv bajere og noget vodka, inden han satte sig ud bag rettet i en stor sølvgrå Ford Mondeo og fræsede med op til 152 kilometer i timen på en strækning, hvor fartgrænsen er 80 kilometer i timen. Dette til trods for at han to gange havde dumpet køreprøven og havde en promille 1,46.

Hans fart var på 137 kilometer i timen, da han ramte familien med så stor kraft, at deres bil blev skubbet 95 meter frem fra ulykkesstedet.

Retten idømte Edijs Bukelis fængsel i tre år. Han blev frakendt retten til at køre bil i 10 år og bliver udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

B.T.s omtale af dommen har sat sindende i kog på Facebook. Mange læsere mener at manden burde have haft en langt hårdere straf.

»Lorteretsystem,« skriver flere læsere, der mener, han burde have haft en langt hårdere straf.

Trine Bramsen, der er retsordfører for Socialdemokratiet, udtrykker også forfærdelse over sagen, men vil af principielle grunde ikke udtale sig om den konkrete dom.

»Jeg er dybt, dybt rystet. Det er den slags typer, man frygter, når man kører stille og roligt ude i trafikken. Personer som er helt ligeglade med andres liv og helbred,« siger Trine Bramsen.

Hun vil nu bede Justitsminister Søren Pape Poulsen om at redegøre for lovgivningen på området.

»Den her type forseelser fortjener hårde straffe, og derfor er jeg ikke afvisende over for at hæve straffen for spritbillisme og vanvidskørsel. Vi skal også se på konfiskationer af biler. Det er muligt at konfiskere biler fra personer, der kører spritkørsel igen og igen, men jeg er i tvivl om, hvorvidt det middel bliver brugt,« siger Trine Bramsen.

Straffen på tre år landede midt melllem de påstande om straf, som anklager og forsvarer havde fremsat.

Anklager Iben Holm krævede, at den tiltalte blev idømt tre år og ni måneders fængsel samt udvisning af Danmark. Forsvarer Kim Stensgård mente, at straffen til hans klient ikke burde være højere end mellem halvandet til to års fængsel.

Udover fængselsstraffen skal letten også betale alle sagsomkostninger. Han skal desuden betale henholdsvis 150.000, 150.000 og 190.000 kroner til ofrenes efterladte i erstatning.

Letten er tidligere straffet for at køre bil i spirituspåvirket tilstand.