En følelse af vrede og raseri strømmer igennem Kathleen Henningsens krop, da hun for nylig åbner et brev fra Fyns Politi.

I brevet gør politikredsen det klart, at den 14-årige dreng, som få uger forinden havde banket hendes 11-årige søn til blods, ikke kan retsforfølges, fordi han er under den kriminelle lavalder.

»Jeg bliver så gal, for jeg ved, at jeg intet kan stille op,« fortæller Kathleen Henningsen.

Vi skruer tiden tilbage til den skæbnesvangre dag i maj i år.

Jeg tror slet ikke, at han får nogen straf Kathleen Henningsen

Her var hendes 11-årige søn nemlig offer i en af de seneste måneders mest omtalte voldssager, da han en sen majaften blev slået, sparket og trampet talrige gange i hovedet af en 14-årig dreng nær området Solbakken i Munkebo på Fyn.

Det brutale overfald, der kostede den 11-årige dreng en tur på hospitalet med hjernerystelse, to blå øjne og adskillige skader på kroppen, blev filmet og efterfølgende delt på de sociale medier, hvor det i de efterfølgende timer delte sig som en steppebrand.

»Politiet skriver blandt andet i brevet, at min søn bliver sparket og trampet minimum 16 gange i hovedet i løbet af overfaldet. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvor slemt han kunne være kommet til skade.«

De mange delinger af den brutale overfaldsvideo fik Fyns Politi til at advare mod at dele den yderligere, ligesom de også advarede mod 'heksejagt og selvtægt' på den 14-årige dreng. Få dage senere kunne politiet så anholde den 12-årige dreng, som angivelig filmede hændelsen, samt den 14-årige.

Kathleen Henningsen. Foto: Sophia Juliane Lydolph - Byrd Vis mere Kathleen Henningsen. Foto: Sophia Juliane Lydolph - Byrd

»Men fordi han kun er 14 år og dermed under den kriminelle lavalder, så sender man nu sagen videre til Ungdomskriminalitetsnævnet, og hvor er straffen i det?« spørger Kathleen Henningsen retorisk, inden hun fortsætter:

»Jeg tror slet ikke, at han får nogen straf. Han vil formentlig være underlagt nogle restriktioner, men det får jo ingen konsekvenser. Når man tænker på den alder, han har, så ved han udmærket godt, at han gør noget forkert. Så skal det selvfølgelig have nogle konsekvenser, og det savner jeg, at det får.«

Af den grund mener Kathleen Henningsen også, at det skal være muligt at straffe unge under den kriminelle lavalder, hvis de begår alvorlig kriminalitet.

»Det er en holdning, som jeg hele tiden har haft. Det jo ikke første gang, at vi ser det her. Det er sket adskillige gange før. Og det handler ikke om, at man skal straffes, hvis man stjæler en slikpind, men hvis man begår grov kriminalitet, så skal man kunne straffes, selv om man er 14 år.«

Skal unge under 15 år kunne retsforfølges, hvis de begår grov kriminalitet?

Nogen vil argumentere for, at hårde straffe til meget unge mennesker kan føre til en kriminel løbebane på sigt?

»Der skal jo ikke være tale om hårde straffe, men de skal kunne mærke, at de ikke kan gå frit rundt. Det kan være på en institution, hvor de er under opsyn,« siger Kathleen Henningsen, der påpeger, at havde hendes søns voldsmand været bare et år ældre, så ville han kunne blive retsforfulgt.

»Så var han nok ikke sluppet uden straf.«

I dag har Kathleen Henningsens søn det efter omstændighederne godt.

Men selv om han tager det i »stiv arm«, så har overfaldet imidlertid sat sig i ham, fortæller hun.

»Der er selvfølgelig dage, hvor han er nervøs, men vi passer på ham og holder godt øje med ham.«

Fyens Stiftstidende, som i første omgang talte med Kathleen Henningsen, har været i kontakt med SSP Kerteminde. De bekræfter over for mediet, at sagen er sendt videre i systemet.