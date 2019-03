Fokus på om ofre for voldtægt har gjort modstand, afholder kvinder fra at gå til politiet, vurderer Amnesty.

Et seksuelt overgreb kan paralysere et menneske.

Det er en helt normal reaktion, og derfor er det et stort problem, at spørgsmålet om, hvorvidt et voldtægtsoffer har gjort modstand, har stor betydning i dansk retspraksis i dag.

Det mener Amnesty International, som i en rapport kortlægger voldtægtsofres retsstilling i Danmark.

En af hovedkræfterne bag rapporten, programleder Helle Jacobsen, forklarer, at mange kvinder undlader at gå til politiet efter en voldtægt, hvis der ikke er beviser for, at de har kæmpet imod.

- Jeg har læst mange hundrede domme og henlagte sager og har været med til at interviewe adskillige ofre. Noget af det, der tillægges størst vægt, er, om der har været fysisk vold, og om ofret har kæmpet imod.

- Men mange "fryser" under selve voldtægten, og det er en helt almindelig og kendt traumereaktion, siger Helle Jacobsen.

Et studie fra Sverige peger på, at det sker for cirka 70 procent af ofrene.

Rapporten fra Amnesty bygger på interview med 18 kvinder og piger over 15 år, repræsentanter fra organisationer, jurister og andre eksperter.

Desuden har Amnesty analyseret byretsdomme fra maj 2017 til maj 2018 samt gransket anklagemyndighedens afgørelser om at lukke efterforskningen af voldtægtsanmeldelser.

Kirstine Holst er én af de kvinder, der er blevet interviewet. I sommeren 2017 anmeldte hun en voldtægt efter at have overnattet hos en nær ven. Han kom ind til hende midt om natten.

I modsætning til andre ofre forsøgte hun at gøre modstand, fortæller hun.

- Først sagde jeg nej til sex, og så tog han halsgreb på mig. Bagefter sagde jeg flere gange stop og slip mig og bad ham om at lade mig være. Og så forsøgte jeg at holde hans arme væk, siger hun.

Kirstine Holst anmeldte episoden og blev trukket gennem en langsommelig proces, hvor hun blev sendt fra den ene politistation til den anden.

Hændelsen førte til en retssag, men hendes ven blev frifundet.

- Jeg oplevede, at politiet ikke gjorde sig særligt umage i sagen, siger Kirstine Holst og henviser blandt andet til, at den tiltalte først blev afhørt en måned efter voldtægten.

Utilfredsstillende håndtering af sager om voldtægt er et andet kritikpunkt, som Amnesty fremhæver i sin rapport.

Netop for at sikre, at voldtægtsofre behandles bedst mulig, nedsatte justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i efteråret et ekspertpanel.

Panelet undersøger voldtægtsofres vej gennem retssystemet og kommer med anbefalinger til ændringer.

- Jeg er enig med Amnesty og andre i, at der er behov for en ny lovgivning, der bygger på, at sex altid skal være frivilligt. Derfor overvejer vi også lige nu mulige modeller for en ny bestemmelse, der baserer sig på frivillighed, siger Søren Pape Poulsen i en skriftlig kommentar.

/ritzau/