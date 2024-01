Fængsel og nu militærtjeneste.

Tiden efter den russiske rapper Vacio deltog i kendisfesten kaldet 'Næsten Nøgenfest' i Moskva har ikke været lykkelig.

I december ransagede russisk politi den stjernespækkede fest på den fashionable natklub Mutabor i Moskva, fordi myndighederne betragtede festen som propaganda for LGBT+-personers rettigheder.

Vacio, med det borgerlige navn Nikolaj Vasiljev, fik en bøde svarende til i alt 13.000 danske kroner og idømt 15 dages fængsel for at have deltaget.

Russian rapper VACÍO has been sentenced to 15 days in jail for rekindling the phallic magic of the Chili Peppers socks-on-cocks attire at this week's "Almost Naked" celebrity party in Moscow. His crime: disorderly conduct & gay propaganda. https://t.co/gN50N62B5F https://t.co/vQP3GYnfjv pic.twitter.com/XGsprstyav — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) December 22, 2023

Men han slap angiveligt ikke med fængselsstraffen.

For nu skriver Moskovskij Komsomlets og Telegram-kanalen Mash, at Vacio efter afsoningen blev kørt direkte til et hvervningskontor i Moskva, hvor han blev skrevet ind i hæren.

De nærmere omstændigheder om, hvornår han indtræder i hæren, eller hvor han skal aftjene sin tid i hæren vides ikke.

Flere fotos fra festen på Mutabor viste, at gæsterne deltog næsten afklædte. Rapperen er blevet særligt udskammet for sin beklædning, da han ankom til festen kun iført en sok over sin penis.

Det fremgik også, at den hurtige dom, som han modtog, blev dømt for at »fremme utraditionelle seksuelle forhold.«

Lagt for had

Nøgenfesten har udløst en stor kritik i Rusland.

Særligt militærbloggere, parlamentsmedlemmer og propagandistermener mener, at det er særligt upassende i krigstid at holde den slags fester.

De senere år er der sket en række indskrænkninger af LGBT+-personers rettigheder i Rusland.

Præsident Vladimir Putin har længe betragtet medlemmer af LGBT+-miljøet som ’vestlig indtrængen’ i det russiske samfunds traditioner og værdier.

For et år siden indførte Rusland en lov, der gør det ulovligt for LGBT+-personer offentligt at udtrykke deres seksualitet.

Kendt influencer

Særligt festens arrangør Nastya Ivlejeva, der er en af Ruslands mest kendt influencere, har stået for skud.

Udover flere offentlige undskyldninger har hun også fået en stor bøde.

Nastya Ivlejeva til festen med rapperen Gee Gun. Foto: Ostorozhno Novosti/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Nastya Ivlejeva til festen med rapperen Gee Gun. Foto: Ostorozhno Novosti/Reuters/Ritzau Scanpix

I en video på sociale medier siger hun:

»Man siger, at Rusland forstår at tilgive. Hvis det er sandt, vil jeg bede jer, folket, om en ny chance.«

Samtidig har flere lagt sag an mod hende, hvor de kræver at hun donerer op mod 70 millioner kroner til en fond, der støtter Ruslands krig i Ukraine. Senest har politiet indledt en efterforskning af influenceren for at kigge på hendes skatteforhold.

Ksenia Sobtsjak, Filip Kirkorov og Dima Bilan er ikke blevet mødt af helt så hårde sanktioner, men de har også måtte undskylde for deres deltagelse.

Ksenia Sobtsjak, der er en kendt russisk sanger, har fået fjernet flere koncerter, der skulle vises på russiske tv-kanaler. VG skriver, at det har kostet sangeren 1,5 millioner kroner.