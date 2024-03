To mænd skal fremstilles i grundlovsforhør onsdag, efter at politiet har fundet over 100 kilo amfetamin på en adresse i Næstved. Politiet formoder, at personerne har spillet en rolle i et organiseret kriminelt netværk. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix