»Alle de historier, vi har hørt om den seneste tid, har gjort et stort indtryk på mig.«

Sådan startede jusititsminister Nick Hækkerup (S) sin tale, da han tirsdag var kaldt i politisk samråd om den rekordlange sagsbehandlingstid af kriminalitet mod borgerne.

En stribe ofre for kriminalitet er stået frem i B.T.s serie om den lange ventetid, og Nick Hækkerup fortsatte da også sin tale med at fortælle om to sager, B.T. har afdækket.

Han nævnte 46-årige Mary Jane Williams fra Randers, der måtte vente hele 996 dage, fra hun anmeldte et seksuelt overgreb, som en sindssyg mand begik mod hende, til der faldt dom i sagen.

B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første kvartal af 2019 var sagsbehandlingstiden på 340 dage mod 212 dage i første kvartal 2007. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode. B.T. har undevejs vist, hvilke konsenvenser det hårdt pressede politi har for borgerne. Du kan læse mere her: Nye chok-tal: Så vildt er politiets overarbejde eskaleret Nye tal: Ofre for kriminalitet venter rekordlang tid på politi og domstole

Han fortalte også om sagen om den 19-årige københavner Silas Lund, der 15 måneder efter at have været udsat for overfald, intet havde hørt fra politiet.

»Så tror jeg, at vi alle kan blive enige om, at det kan vi ikke være bekendt,« sagde justitsministeren under samrådet og fortsatte:

»Jeg tror, at der er en bred erkendelse af - både politisk, men så sandelig også hos politiet og anklagemyndigheden, at der i dag er mennesker, der efterlades i en helt urimelig situation. Det er uholdbart - både for ofre og de pårørende, der er personligt ramt, men også for vores retssamfund.«

Det store spørgsmål, er hvad der skal ske nu.

I sidste uge varslede statsminister Mette Frederiksen (S) store ændringer i politiet, når der til efteråret skal forhandles et flerårigt politiforlig på plads i Folketinget.

»Vi er optaget af, at der kommer noget mere politi ud til borgerne, hvor der er behov. Vi kommer til at lægge op til større forandringer for dansk politi,« sagde Mette Frederiksen efter regeringens første seminar, der blev afholdt i embedsboligen Marienborg.

Nick Hækkerup udtalte før samrådet tirsdag, at regeringen vil bruge 130 millioner kroner på at få politiets pukkel af overarbejdstimer mere end halveret. Betjentene skal ifølge planen have mulighed for at få cirka 540.000 timers overarbejde udbetalt i stedet for at afspadsere dem.

Ifølge ministeren er den primære årsag, at det ellers vil være meget svært at nedsætte den lange sagsbehandlingstid. Og så vil det have hårde konsekvenser, hvis betjentene skulle afspadsere alle de mange overarbejdstimer.

Den svære tid for politiet stopper heller ikke næste år. Under samrådet kom det frem, at der mangler en milliard kroner, hvis politiet til næste år skal have de samme midler til rådighed som i 2019.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten har fremlagt en handlingsplan for, hvordan sagsbehandlingstiden af den personfarlige kriminalitet skal falde. Den er i sig selv steget drastisk de seneste år, og berører netop den kriminalitet Mary Jane Williams og Silas Lund har været udsatte for.

Men der er endnu ikke nogen plan for, hvordan resten af ofrene for kriminalitet vil opleve kortere ventetid.

»Skal den stigende sagsbehandlingstid af resten af den borgervendte kriminalitet falde, så er politiet afhængige af flere ressourcer, og det må vi vente med at drøfte til det kommende forlig i efteråret,« siger Nick Hækkerup.