Flere danske lufthavnes hjemmesider er i skrivende stund ikke tilgængelige.

Det sker som følge af et såkaldt overbelastningsangreb, også kaldet et Ddos-angreb. Både Københavns Lufthavn, Aarhus Lufthavn og Midtjyllands Lufthavn har været nede, skriver TV 2.

Københavns Lufthavn har dog fået deres side op at køre igen, skriver de på Twitter, hvor de også har skrevet, at der altså er tale om et overbelastningsangreb.

Ved Aarhus Lufthavn ved man endnu ikke, hvad der er skyld i hjemmesidens nedbrud.

»Vi ved ikke, hvad det skyldes endnu, men vi undersøger det nærmere,« lyder det fra presseansvarlig Tina Baungaard-Jensen.

Et Ddos-angreb fungerer på den måde, at man fingerer et stort antal besøg på en bestemt hjemmeside. Det skaber i overført betydning en trafikprop, som gør, at man ikke kan tilgå hjemmesiden.

