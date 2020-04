Den dobbelt Tony-vindende rambo-stjerne Brian Dennehy er død.

Han døde onsdag nat i New Haven i Cennecticut i en alder af 81.

Ifølge hans børn, døde han af naturlige årsager:

»Det er med et berørt hjerte, vi nu må sige, at vores far døde sidste nat af naturlige årsager. Det er ikke corona-relateret,« skriver hans datter, Elisabeth Dennehy, på Twitter.

En af Brian Dennehys store og mest kendte roller var som Sheriff Will Teasle, der jagtede den løbske vietnam-veteran Rambo.

Derudover har han også gjort sig bemærket i titler som 'Gorky Park', 'Silverado', 'Cocoon', 'Romeo+Juliet'.

Hans skuespil er også blevet belønnet med en Golden Globe Award i 2001.

Her vandt han for bedste hovedrolle i serien 'Death of a Salesman'.