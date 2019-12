Bomberør, raketter og kanonslag. I alle størrelser og retninger.

Rådhuspladsen i København er nytårsaften ikke for sarte sjæle op til midnat.

Den erkendelse er man også kommet til på både DR og TV2.

På TV2 vil tv-stationens live-reportere ifølge Nyhedernes nyhedschef Jacob Kwon ikke være at finde ved foden af Rådhustårnet, når det nye år ringes ind. Det skyldes risikoen for at blive ramt af fyrværkeriskud.

»Det kommer nok kun til at ske, hvis der opstår en særlig anledning. Rådhuspladsen er et vanvittigt sted at være nytårsaften – især op mod midnat. Der vil være en stor risiko for at blive ramt af fyrværkeri,« siger nyhedschefen.

»Jeg har selv prøvet det engang som ung reporter for mange år siden op til nytåret. Det var fuldstændig vanvittigt, og alle skød efter hinanden. Det er ikke nødvendigvis et sted, vi behøver at være,« tilføjer Jacob Kwon.

I 2012 trak det overskrifter, at TV2-reporteren Lisbeth Davidsen midt under et live-indslag fra nytårsfejringen på Rådhuspladsen pludselig måtte dukke sig, fordi hendes sikkerhedsvagter vurderede de voldsomme fyrværkeribrag og vildtflyvende raketter til at være farlige og advarede hende ved at lægge en hånd på hendes skulder.

»Jeg dukker mig, men der sker os ikke noget. Det virker ekstremt voldsomt, men vi kom helskindet gennem dækningen,« fortalte Lisbeth Davidsen bagefter til B.T.

Også i år vil tv-stationen tage sine forholdsregler for, at medarbejderne ikke kommer til skade ved fyrværkeri-beskydning. Blandt andet ved om nødvendigt at lade sikkerhedsvagter passe på dem under optagelserne.

»Vi vil som sædvanligt tage vores forholdsregler, hvis vi skal ind i et område, som vi ved potentielt kan være farligt. Hvis vi fornemmer, at stemningen er ved at blive på en måde, så vi ikke skal være der, så trækker vi os bare hurtigt. Og så har vi professionelle vagter med, hvis det skulle vise sig nødvendigt,« tilføjer Jacob Kwon.

»Som udgangspunkt synes vi jo, at der ikke bør være steder i Danmark, som vi ikke kan sende fra. Men vi tager vores forholdsregler, hvis vi skal ind i områder, som kan være farlige for vores medarbejdere,« understreger han.

Også hos DR er man opmærksom på faren for eksempelvis at blive beskudt med fyrværkeri i visse situationer.

»Især nytårsaften, hvor vi har live-folk ude, som er meget fokuserede, mens de er igennem, har vi altid et ekstra sæt øjne med. Eksempelvis en vagt, der kan kigge den anden vej, når journalist og fotograf vender ryggen til. Det vil vi også have i år,« siger nyhedschef Thomas Falbe fra DR.

»Særligt på Rådhuspladsen kan det godt gå lidt heftigt for sig, så der skal man i særlig grad altid være på vagt. Der er ikke noget, der kommer før sikkerheden for vores medarbejdere, og i år vil instruktionerne til vores hold være, at de skal være ekstra agtpågivende. Og hvis der er optræk til det mindste, så skal de trække sig væk, så de ikke lige pludselig kommer i skudlinjen,« tilføjer DR's nyhedschef.