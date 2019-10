Foreningen Danish Space Challenge risikerer bøde for opbevaring af kemikalier og gifte før eksplosionsulykke.

For snart fire år siden kom tre mænd til skade, da noget hjemmelavet raketbrændstof pludselig eksploderede, mens de var ved at blande det. Nu kommer sagen efter års efterforskning og juridisk forvirring for retten.

Eksplosionen skete 15. november 2015 i en lade på Skovsrodvej nær Låsby i Østjylland. Her var tre medlemmer af foreningen Danish Space Challenge i gang med at blande kemikalier.

Foreningens formand Jeppe Locht og en anden mand blev så alvorligt forbrændt, at de blev indlagt til behandling.

Sagen blev efterfølgende undersøgt af både Arbejdstilsynet og af Sydøstjyllands Politi. Men i første omgang blev der ikke rejst nogen straffesag.

Det lokale medie Uge-Bladet Skanderborg kunne i juni fortælle, at man i anklagemyndigheden havde begået nogle juridiske fejl, og at sagen derfor var blevet forældet. Der var nemlig ikke blevet rejst sigtelse i tide.

Men nu skal sagen for retten alligevel. Det sker onsdag ved Retten i Horsens.

Anklager Anders Koukoumis fortæller til Ritzau, at Statsadvokaten i Viborg ikke mente, at sagen var forældet. Og derfor blev Sydøstjyllands Politi om at behandle sagen på ny. Det er endt i en tiltale.

Danish Space Challenge bør efter anklagemyndighedens opfattelse idømmes en bøde for tre lovovertrædelser, som relaterer sig til ulykken.

For det første er der på adressen i Låsby op til 15. november 2015 blevet opbevaret 1000 liter svovlsyre og 650 liter salpetersyre, 54 kilo aluminiumspulver og 50 kilo ammoniumperchlorat.

Sammen med andre kemikalier, der blev fundet på stedet, ville det kunne bruges til fremstilling af 202 kilo eksplosivstof.

Opbevaringen var ifølge anklageskriftet sket på en uforsvarlig måde. Blandt andet var det ikke låst inde.

Dernæst er foreningen anklaget for at have opbevaret 400 liter furfurylalkohol og et halvt kilo ammoniumhydrogendifluorid. Begge dele er giftige og var ikke låst inde. Faktisk var de ikke engang opbevaret utilgængelige for børn, lyser det.

Endelig er foreningen anklaget for at have brudt miljøbeskyttelsesloven, fordi den ikke havde fået tilladelse af kommunen til at opbevare farlige stoffer og til at blande raketbrændstof.

Anklager Anders Koukoumis vil til Ritzau ikke fortælle noget om, hvor stort et bødekrav der bliver tale om.

