Øverst i videoen kan du få et overblik over ubådssagen

Raket-Madsens tidligere lærer beskriver den unge Peter Madsen som en meget 'videbegærlig dreng,' der sugede til sig.

Lige siden Peter Madsen en augustdag sidste år vendte hjem fra sejlturen med den svenske journalist Kim Wall, har hele Danmark undret sig over, hvad det er for et menneske, der gemmer sig bag den kendte amatør-raketbygger og ubådsentusiast.

Hvorfor og hvordan endte den karismatiske amatørastronaut på anklagebænken i Danmarkshistoriens mest spektakulære drabssag? I denne uge begynder sagen mod ham, hvor han sidder tiltalt for at have mishandlet, dræbt og parteret den unge svenske journalist.

I forsøget på at besvare det spørgsmål har Ekstra Bladet opsøgt en af Peter Madsens gamle lærere for at høre, hvordan han var som barn.

Den nu drabssigtede Madsen har tidligere nævnt flere af sin barndoms lærere i naturvidenskab som afgørende for hans udvikling. En af dem var fysiklærer, Ole Aaberg på Høng Skole, som ifølge Ekstra Bladet var manden, der fik ham talt fra at eksperimentere med perklorater, et iltningsmiddel til rumfærgers hjælpemotorer. Dermed reddede Aaberg, ifølge Peter Madsen, ham fra at komme livsfarligt til skade som ung.

'Jeg skylder Ole Aaberg evig tak for at få mig til at glemme perkloraterne på det tidspunkt. Ellers havde jeg nok ikke haft det så godt i dag,' siger han i bogen 'Raket-Madsen' fra 2014, skrevet af journalist på Ingeniøren, Thomas Djursing.

Ekstra Bladet har opsøgt den nu pensionerede fysiklærer, som ikke kan huske, at han snakkede Peter Madsen fra det.

Peter Madsen selv husker han derimod tydeligt.

»Jeg kendte ham kun som en videbegærlig dreng, der sugede til sig. Det, der så gør Peter speciel, er, at han brugte de input til selv at komme videre,« siger han til avisen og fortsætter:

»Peter har jo dyrket nogle ting, han syntes var interessante, meget længere ud, end de fleste af hans kammerater ville have gjort.«

Fagbladet Ingeniøren omtalte Djursings bog, da den udkom i 2014. Her fremgår det, at den unge Peter Madsen drømte om at bygge sin egen raket lige siden, han var 10 år.

Retssagen mod Peter Madsen begynder torsdag.