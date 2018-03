Den drabstiltalte ubådsbygger Peter Madsen havde et usædvanligt seksualliv. Han levede i et åbent ægteskab, hvor han og konen gav hinanden lov til at have sex med andre. Det betød for hans vedkommende også, at han trods ægteskabet boede sammen med en af sine faste elskerinder - Deidre King - i et års tid i København.

Den 39-årige dansk-amerikaner er indkaldt som vidne under retssagen mod Peter Madsen for drabet på den svenske journalist Kim Wall, der begynder på torsdag i Københavns Byret.

Men allerede mandag aften fortæller Deidre King i to tv-programmer 'Ubådssagen - Hele historien', der bliver sendt på Kanal 5, om sit mangeårige kærlighedsforhold til Raket-Madsen.

I udsendelserne betegner elskerinden ubåds- og raketbyggeren som 'utroligt tiltrækkende', og giver også et konkret indblik i, hvordan deres indbyrdes seksualliv var:

»Når mig og Peter var sammen intimt, så startede det som mig og Peter, men det bar så altid hen i noget rollespil. Han fik en kaptajnskasket på, og han hed Kaptajn Vladimir, og han begyndte at bevæge sig anderledes, han begyndte at tale anderledes. Tingene blev ligesom til en leg,« fortæller den lyshårede kvinde i udsendelserne.

»Peter søgte at skride over grænser, og langt hen ad vejen tror jeg, at han gjorde det, fordi han manglede noget. Om det så var i at bygge raketter, i at gå ind i dark room eller om det var i alle mulige andre henseender, hvor han kunne gå hen, hvor han ikke vidste, hvad der nu ville ske. Han søgte grænser på alle fronter i sit liv,« tilføjer Deidre King.

»Når først man lærte manden at kende, så blev han bare utroligt tiltrækkende, og jeg oplevede, at andre kvinder også blev utroligt tiltrukket af Peter i kraft af hans intellekt og hans energi. Og det gjorde jeg også. Jeg blev suget direkte ind i det,« erkender hun blankt i udsendelserne.

Peter Madsens seksualitet vil komme til at spille en vigtig rolle under retssagen mod ham.

Ifølge tiltalen blev Kim Wall myrdet og parteret ombord på hans ubåd, efter at han havde udsat hende for grov, seksuel mishandling.

Ifølge anklageskriftet medbragte Peter Madsen kniv, tilspidsede skruetrækkere og stropper, hvorefter han bandt hende ved hovedet, på arme og ben, slog hende, stak og snittede i hende 10 gange på ydersiden af hendes kønsdele og stak hende fire gange inde i vagina med kniv eller skruetrækker.

Peter Madsen nægter den seksuelle mishandling og drab, men erkender at have parteret Kim Wall, efter at hun ifølge hans (seneste) forklaring døde ved et uheld i ubåden 10. august sidste år efter at være forgiftet af kulilte.

Et par dage før havde Peter Madsen via sms også inviteret Deidre King med på en tur i ubåden. Den skulle have fundet sted 11. august - altså selvsamme morgen, som Peter Madsen blev reddet i land - uden Kim Wall og med den sænkede ubåd liggende på bunden af Køge Bugt.

I ordvekslingen mellem Deidre King og Peter Madsen op til deres sejltur var der også erotik i luften. Blandt andet tilbød han at købe hende en »skogave« eller andre rekvisitter, som elskerinden kunne mangle til stævnemødet: »parfume, netstrømper, læbestift eller...«.

»Så ved jeg jo godt, at det er en fræk date, vi skal på, og jeg ved godt, at vi skal være intime sammen på alle mulige forskellige planer.«

»Der er ikke på noget tidspunkt, at jeg føler, at der er noget som helst af det her, som der er noget galt med eller noget, der er out of place på nogen måde eller er underligt. Men senere er jeg jo begyndt at tænke over i virkeligheden, hvad det kunne have betydet,« tilføjer hun.

Man kan se de to dokumentar-udsendelser »Ubådssagen - Hele historien« på Kanal 5 og Dplay mandag aften med start kl. 21.00.