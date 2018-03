I breve sendt til sin elskerinde fra Vestre Fængsel har den drabstiltalte ubådsbygger Peter Madsen angiveligt forklaret, at 'han er den samme, som han altid har været'.

Det fortæller elskerinden Deidre King i to dokumentar-programmer 'Ubådssagen - Hele historien', der bliver sendt på Kanal 5 mandag.

Tidligere er det kommet frem, at Peter Madsen levede i et åbent ægteskab, hvor han og hustruen gav hinanden lov til at være sammen med andre. En af dem, ubådsbyggeren var sammen med, var Deidre King.

Den 39-årige dansk-amerikanske kvinde er indkaldt som vidne under retssagen mod Peter Madsen, som er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall, men allerede inden retssagen går i gang i næste uge, fortæller hun i de to tv-programmer om sit forhold til Raket-Madsen.

Efter han sidste sommer blev anholdt og varetægtsfængslet i sagen, påbegyndte han og Deidre King angiveligt en brevkorrespondance. Fra sin fængselscelle sendte han ifølge elskerinden i begyndelsen 'en storm af breve'.

På det tidspunkt var hun sikker på, at det hele var en misforståelse. At 'hendes Peter aldrig ville kunne gøre alle de her ting', forklarer hun.

I et af brevene, som Peter Madsen angiveligt har sendt til hende - og som hun læser op i programmet - giver han udtryk for, at Deidre King er den eneste, han tør regne med, og at han gerne vil have et besøg fra hende.

To besøg blev derfor planlagt, men Deidre King endte med aldrig at dukke op til nogen af dem. I mellemtiden havde Københavns Politi nemlig fundet den dræbte journalists afskårne hoved. Til politiet havde Peter Madsen tidligere forklaret, at Kim Wall var død af et kraniebrud, efter hun ved et uheld havde fået ubådens luge ned over sig. Men obduktionen af hovedet viste ingen tegn på, at det skulle være sket. Der var intet kraniebrud.

»Det er først, da man finder et helt kranie uden noget kraniebrud, at jeg ikke kan vende ryggen til sandheden mere,« forklarer Deidre King, som også har fortalt om de mere intime detaljer fra sit forhold med Peter Madsen, i Kanal 5-programmet.

Peter Madsen blev anholdt den 11. august sidste år. Foto: Bax Lindhardt Peter Madsen blev anholdt den 11. august sidste år. Foto: Bax Lindhardt

I et opfølgende brev fra Peter Madsen, efter Deidre King var udeblevet fra mødet, skrev han angiveligt, at han stadig elsker hende.

»'Jeg gjorde mig i den grad klar og stod renskuret, nybarberet og fin klar her klokken 08:45. Klokken 9 var der ikke kommet nogen, og klokken 09:25 aflyste politiet besøget. Men du skal vide, at jeg elsker dig, og at jeg er nøjagtig den samme Peter, som jeg altid har været. Kærligst Peter',« læser Deidre King op fra brevet.

Ifølge tiltalen blev Kim Wall myrdet og parteret om bord på Peter Madsen ubåd, efter at han havde udsat hende for grov, seksuel mishandling den 10. august sidste år.

Ifølge anklageskriftet medbragte Peter Madsen kniv, tilspidsede skruetrækkere og stropper, hvorefter han bandt hende ved hovedet, på arme og ben, slog hende, stak og snittede i hende 10 gange på ydersiden af hendes kønsdele og stak hende fire gange inde i vagina med kniv eller skruetrækker.

Peter Madsen nægter den seksuelle mishandling og drab, men erkender at have parteret Kim Wall, efter at hun ifølge hans seneste forklaring, som han efter fundet af hendes hoved ændrede den til, døde ved et uheld i ubåden - muligvis efter at være forgiftet af kulilte.

Du kan se de to dokumentar-udsendelser 'Ubådssagen - Hele historien' på Kanal 5 og Dplay mandag aften med start klokken 21.00.