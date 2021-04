En brand har natten til mandag hærget et rækkehus i Aalborg.

Allerede da politi og brandvæsen nåede frem, var huset overtændt med flammer op gennem taget.

Det fortæller Jess Falberg, vagtchef hos Nordjyllands Politi, til B.T.

»Branden kom heldigvis hurtigt under kontrol, og den spredte sig derfor ikke til de nærliggende rækkehuse,« siger han.

Huset var overtændt, da politi og brandvæsen nåede frem. Foto: Byrd/Jean Nonboe

Alarmen kom kl. 02.51 fra Mispelvej, der ligger i den nordvestlige del af Aalborg.

Ingen beboere kom til skade ved branden, da huset stod tomt på grund af en renovering.

Endnu vides det ikke, hvad der var årsagen til branden.

»Det er lidt mærkeligt. Men det har jo været under renovering, så der har været mange ting derinde i forhold til el og lignende. Det skal vi have teknikere til at kigge nærmere på og have undersøgt,« siger vagtchef Jess Falberg.