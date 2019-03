Uhyrlighederne står i kø, når senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen mandag formiddag i retssal 41 i domhuset i Esbjerg rejser sig op foran dommerne, nævningene, tilhørerne og pressens repræsentanter og læser op af det 11 sider lange anklageskrift mod et ægtepar fra Vejen.

Den 63-årige mand og den 60-årige kvinde, som sidder på anklagebænken, er tiltalt for i uhyggelig og massiv grad og over en periode på syv år fra 1987 til 1994 at have udsat alle deres fire dengang mindreårige børn for systematisk og ekstrem seksuel mishandling og særligt farlige voldelige overgreb.

Det næstyngste af ofrene, en pige, var på gerningstidspunktet kun fire år gammel.

Hun er den, som parret ifølge anklageskriftet har udsat for størstedelen af overgrebene.

Alle børnene var i en periode under 12 år, altså i lovmæssig forstand mindreårige, mens den ekstreme mishandling fandt sted.

»Jeg har aldrig før haft en sag af den her karakter. Anklageskriftet taler for sig selv,« siger senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen til B.T. forud for nævningesagen, som ud fra anklageskriftet at dømme ikke alene giver associationer til Tønder-sagen og Brønderslev-sagen, men også indeholder elementer, der i al sin gru går ud over de to frygtelige sagers ydergrænser.

Rikke Brændegaard-Nielsen vil ikke på forhånd løfte sløret for, hvilken sanktion hun vil gå efter for de to tiltalte, hvis de kendes skyldige.

»Det vil først komme frem under retssagen,« siger hun.

De fire børn blev udsat for et årelangt misbrug og mareridt i hjemmet i sydjyske Vejen. Foto: Claus Fisker Vis mere De fire børn blev udsat for et årelangt misbrug og mareridt i hjemmet i sydjyske Vejen. Foto: Claus Fisker

Stærkt voldelige og perverterede seksuelle overgreb, fysisk tvang, pisk, slag, knivkast med børnene som mål, kværkning, simuleret drukning samt trusler om blandt andet drab på ofret selv eller på en af de andre søskende, hvis der bliver sladret, var ifølge anklageskriftet en del af dagens orden for de fire børn.

I det hele taget var ydmygelser og fornedrelser af snart sagt enhver art en del af den frygtelige dagligdag.

Børnene fik også vist pornofilm og tvunget til sammen at efterligne, hvad de så.

I den syv år lange periode, uhyrlighederne stod på, skiftede det helt igennem dysfunktionelle forældrepar bopæl med familien flere gange.

Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker

Udover Vejen havde familien en kort overgang også adresse i Munkebo nord for Odense, inden den flyttede tilbage til Sydjylland, og mishandlingen af børnene ifølge anklageskriftet fortsatte der.

De utallige overgreb og ydmygelser fandt ifølge anklageskriftet hver gang sted i familiens hjem.

Bortset fra et enkelt tilfælde, hvor en af pigerne, som da blot var fire år gammel, blev tvunget til analt samleje og oralsex med både sin far og en anden uidentificeret mand på kølerhjelmen af den 63-årige tiltaltes bil et sted i Vejen-området.

Alle fire ofre, som i dag er i 30’erne, er børn af den tiltalte mor. Den 63-årige mand er biologisk far til de to yngste af børnene og stedfar til de to andre.

(ARKIV) DANIEL MUNOZ/Ritzau Scanpix) Foto: DANIEL MUNOZ Vis mere (ARKIV) DANIEL MUNOZ/Ritzau Scanpix) Foto: DANIEL MUNOZ

Sagen er kommet for dagens lys, efter et af ofrene i 2017 efter mange års tavshed gik til politiet. Derefter rullede lavinen, og ægteparret blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Det har de været siden.

Indholdet af de 17 anklagepunkter er virkelig hård kost og beskriver i detaljer, hvordan begge de tiltalte aktivt deltager på den ene eller den anden måde i langt de fleste af de stærkt voldelige seksuelle overgreb og ydmygelser mod et eller flere af børnene.

I få tilfælde har moderen ifølge tiltalen ikke med sikkerhed deltaget men alligevel overværet, hvad der skete.

I andre tilfælde har hun ageret hjælper for manden og gjort det fysisk muligt for ham at forgribe sig på en af parrets fælles biologiske piger.

Årelang fængselsstraf for forældres sexmisbrug Mandag begynder nævningesagen mod et sydjysk ægtepar på 63 og 60 år fra Vejen. Parret er tiltalt for at have udsat deres tilsammen fire børn for årelangt sexmisbrug og vold. Her følger dommene i andre sexmisbrugssager fra de seneste år: Bornholm-sagen: En adoptivfar og en mor fra Pedersker idømmes i 2013 ved Østre Landsret henholdsvis 10 og otte års fængsel for seksuelle overgreb på kvindens to døtre. De to piger er gennem en årrække blevet tvunget til at fungere som sexslaver for de to voksne. Rebild-sagen: En mand fra Rebild misbruger over flere år otte børn, hvoraf han er far til de seks. Værst går det ud over en af mandens døtre, som er blot fem år gammel, da overgrebene begynder. Vestre Landsret fælder i 2012 en dom på 12 års fængsel. Brønderslev-sagen: En far og en mor fra Brønderslev idømmes i 2011 henholdsvis 11 og fire års fængsel. Begge dømmes for grov vold og vanrøgt mod parrets i alt 10 sammenbragte børn. Manden dømmes yderligere for at stå bag årelangt seksuelt misbrug mod børnene. Parrets ældste datter er den, der har været udsat for de værste ydmygelser. Efter at have været holdt indespærret i et rum uden lys og varme lykkes det hende at flygte og kontakte politiet. Derefter ruller sagen. Esbjerg-sagen: En far udsætter i årevis sine otte børn for sexovergreb og afstumpet vold. Mens mishandlingen står på, bor familien først på Lolland og siden i Hvidovre, inden den flytter til Esbjerg. Dom: Syv års fængsel. Tønder-sagen: En far fra Tønder-kanten idømmes i 2007 10 års fængsel for seksuelle overgreb og krænkelser mod begge sine døtre samt for at have solgt sin ene datter til sex med andre mænd. Pigen, som faderen begik overgreb på fra hun var blot to år, var lige fyldt 10, da hendes far begyndte at leje hende ud mod betaling i form af kontanter, pizza og øl. 14 andre mænd blev siden idømt fængselsstraffe på mellem et og seks år for at have forgrebet sig på pigen. Moderen, som er diagnosticeret skizofren, fik en behandlingsdom.

Eksempelvis som da den tiltalte kvinde i et tilfælde fastholdt den blot fire år gamle datter på stuegulvet i hjemmet i Vejen, mens hun formanede pigen og sagde, at “nu skulle hun være god ved far”.

Eller i et andet tilfælde, hvor den samme pige blev fysisk fastholdt af den i dag 60-årige kvinde.

Imens truede faderen ifølge anklageskriftet datteren med yderligere fysisk vold og gennemførte samleje med hende, mens han udtalte: “Når din mor ikke vil, så må du jo.”

I et af anklagepunkterne, som den 63-årige mand alene er tiltalt for, fremgår det, at han - sammen med flere uidentificerede mænd - som led i en form for spil eller som betaling for narkotika, alkohol eller penge, gentagne gange og over en periode på cirka tre måneder brugte sin da fireårige datter som sexpræmie.

Ubesvarede spørgsmål Sagen mod det sydjyske ægtepar har været mørklagt, indtil anklageskriftet blev frigivet af Syd- og Sønderjyllands Politi. Anklageskriftet fylder 11 sider, er på 17 punkter og er eneste åbne kilde, der hidtil har været adgang til. Der er flere centrale spørgsmål, som endnu er ubesvarede. Ikke mindst uklarheden om, hvorfor ingen i børnenes omgangskreds, kommunerne, pædagoger, lærere eller andre voksne med kontakt til børnene tilsyneladende ikke opdagede noget i tide. Eller, i givet fald, hvorfor eventuel viden om misbruget ikke blev videregivet til eller fulgt op på af myndighederne. Kun den i dag voksne kvinde, som i november 2017 gik til politiet og fortalte, hvad hun og hendes tre søskende har været udsat for i deres barndom, ved, hvorfor der gik så lang tid, før forholdene blev anmeldt. Overgrebene fandt sted før kommunalreformen - altså i den gamle Vejen Kommune. Borgmesteren i den nuværende Vejen Kommune, Egon Fræhr (V), har - kort efter det i november 2017 blev kendt, at ægteparret var blevet varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør - udtalt til JydskeVestkysten: »Den eneste måde, vi er involveret på, er, at vi har fundet sagsakterne om familien på fjernlageret og overdraget dem til politiet. Her og nu er det kun en sag for politiet, som har lagt et stort tæppe over den.« Og videre: »Siden Tønder-sagen er der blevet rusket godt op i alle kommuners opmærksomhed på den slags og med indberetningspligt af forskellig karakter. I dag har alle kommuner et anderledes beredskab, selv om man aldrig kan have en garanti mod, at den slags kan foregå,« sagde borgmesteren. Alle fire børn blev fjernet fra hjemmet i år 2000. Syd- og Sønderjyllands Politi rejste i første omgang sigtelse for misbrug i perioden fra 1987 til 2000, men det har altså i sidste ende skønnet, at det kun er muligt at løfte bevisbyrden for perioden frem til 1994.

Rikke Brændgaard-Nielsen, senioranklager ved Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser, at hun har tilsagt en halv snes vidner. Det tiltalte ægtepar skal begge afhøres på mandag.

Der er afsat ni retsdage med forventet dom i begyndelsen af april.

B.T. vælger at bringe denne artikel på trods af dens beskrivelser af frygteligt misbrug af børn. Vi finder det imidlertid nødvendigt, da det jvnf. anklageskriftet afspejler, hvordan en barndom i al sin gru også kan være i Danmark.

De mest uhyrlige detaljer i anklageskriftet har vi bevidst udeladt af hensyn til ofrene.