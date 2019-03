Børnene blev misbrugt seksuelt, udsat for perverterede voldshandlinger og truet med død og ødelæggelse.

Og hunden: Den blev presset ned i toilettet og overskyllet med vand, hvis den ikke opførte sig, som husherren ville.

Det forklarede et vidne onsdag i et nævningeting ved Retten i Esbjerg.

Vidnet, som er tidligere nabo til et par på i dag 63 og 60 år, som er anklaget for gennem syv år at have misbrugt deres fire børn, sagde:

»De var ikke særlig søde ved den hund. Den puttede han ned i toilettet, og så trak han ud, hvis den ikke opførte sig ordentligt,« sagde hun med henvisning til den 63-årige.

Oplysningen om den bizarre adfærd mod en lille gravhund er ikke med i selve anklageskriftet i nævningesagen. Den kom frem, da senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen afhørte det pågældende vidne, som tidligere havde sin daglige gang hos den dysfunktionelle familie.

Mens vidnet detaljeret kunne fortælle, hvad den kyste gravhund ind imellem blev udsat for, havde hun tilsyneladende fået noget nær akut hukommelsessvigt i forhold til, hvad de fire børn blev udsat for.

Tidligere har hun til politirapporten forklaret en række af de uhyrligheder, som særligt det ene af børnene, en pige, havde fortalt, hun blev udsat for. Men i retten kunne hun ikke huske at have hverken set eller hørt noget om seksuelle overgreb eller andre former for misbrug.

»Det har jeg aldrig sagt. Det har jeg aldrig sagt. Det har jeg aldrig sagt,« lød det i en lind strøm, når anklageren læste op fra politirapporten, hvis indhold vidnet tidligere har bekræftet med sin underskrift.

Blandt andet har hun forklaret, at den 63-årige mand tæskede børnene hver dag.

Og at hun som nærmeste nabo kunne høre dem skrige inde på den anden side af væggen.

»Jeg skrev bare under. Jeg har ikke læst, hvad der står,« sagde vidnet, da Rikke Brændgaard-Nielsen forsøgte at bore i, hvorfor hendes forklaring i retten var så markant anderledes end den, hun har givet til politiet.

De fire søskende er i dag alle i 30’erne. De var mindreårige i gerningsperioden. En af dem, en pige, var kun fire år, da overgrebene begyndte.

Ifølge det 11 sider lange anklageskrift blev de udsat for stærkt voldelige og perverterede seksuelle overgreb vaginalt, analt og oralt, fysisk tvang, pisk, slag, knivkast med børnene som mål, kværkning, simuleret drukning samt trusler om blandt andet drab på en af de andre søskende, hvis der blev sladret.

Begge tiltalte nægter samtlige punkter.

Der falder dom mod parret i næste uge.