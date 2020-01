»Hvis jeg skal vidne om drabet på Nedim Yasar, så skal de to tiltalte ikke være til stede i retten«.

Sådan har to skræmte vidner sagt til politiet forud for retssagen på Frederiksberg om det koldblodige skuddrab på den 32-årige radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar.

Han blev 19. november 2018 likvideret bag rattet i sin bil på Hejrevej på Nørrebro i København, efter at han netop havde forladt en reception i anledning af en bog om ham selv og hans fortid i bandemiljøet.

To mænd på hhv. 25 og 26 år, der ifølge politiet har relation til rockerklubben Satudarah, er tiltalt for drabet. Begge nægter sig skyldige.

Den ene har i retten erkendt at være blevet fuldgyldigt medlem af rockerklubben lige omkring drabstidspunktet, mens den anden på sin forsvarers spørgsmål ved retssagens start mandag afviste at være medlem.

Samtidig er der et vist antal af venner til de to tiltalte til stede som tilhørere i retslokalet på Frederiksberg.

De omstændigheder har ifølge sagens anklager Jens Povlsen betydet, at to vidner ikke ønsker at afgive forklaring i vidneskranken, hvis de tiltalte er til stede i retslokalet. Det ene vidner frygter ifølge anklageren direkte at blive slået ihjel, hvis han vidner.

Derfor fremsatte anklageren tirsdag formiddag en begæring om lukkede døre, når de to vidner skal fortælle nævningetinget om deres iagttagelser. Et ønske, som både forsvarerne for de to tiltalte og pressen protesterede mod.

Rettens juridiske dommere besluttede, at de to tiltalte og almindelige tilhørere skal føres ud af retten, mens de to vidner afgiver forklaring. Pressen må dog gerne være til stede, men må ikke offentliggøre noget, der kan afsløre vidnernes identitet.

Af anklagerens forelæggelse mandag fremgik det, at politiet meget hurtigt fik en kraftig mistanke mod de to nu tiltalte mænd. Dels fordi der var solid videoovervågning ved gerningsstedet, og dels havde flere vidner bemærket dem – og ikke mindst deres formodede flugtbil.

Den mørkeblå VW Passat holdt på tidspunktet for drabet parkeret ganske tæt ved gerningsstedet, ligesom den også er fanget på mindst syv overvågningskameraer både før og efter drabet.

Bilen er indregistreret i en af de to tiltaltes navn, og ud fra teleoplysninger af de tiltaltes mobiltelefoner har man desuden kunnet konstatere, at de har været sammen omkring gerningstidspunktet.

Nedim Yasar fotograferet kort før sin død med journalisterne Marie Louise Toksvig og Sebastian Richelsen, som sammen medvirkede i radioprogrammet »Politiradio« på 24Syv. Vis mere Nedim Yasar fotograferet kort før sin død med journalisterne Marie Louise Toksvig og Sebastian Richelsen, som sammen medvirkede i radioprogrammet »Politiradio« på 24Syv.

De tiltalte afviser ikke, at de har været ved gerningstidsstedet på gerningstidspunktet. Men den ene hævder, at det var for at købe Viagrapiller gennem en mellemmand, og den anden kan ikke huske, hvor han opholdt sig.

Ifølge anklageskriftet gik den ene af de tiltalte, der er 25 år, hen til Nedim Yasar og skød ham flere gange i hovedet. Han gik derefter tilbage til en ventende bil med en 26-årig mand, hvorefter de to kørte væk, hævdes det.

Forbrydelsen blev udført med en pistol eller en revolver, fremgår det af anklageskriftet. Formuleringen skyldes, at politiet ikke har fundet gerningsvåbnet.

Der er afsat 10 retsdage til nævningesagen, hvor der ifølge anklageren formentlig kan falde dom 25. februar.