Den myrdede radiovært Nedim Yasar blev tilsyneladende ikke ligefrem slået ihjel af professionelle lejemordere i København.

I hvert fald ikke at dømme ud fra den forelæggelse, som anklager Jens Povlsen mandag formiddag har præsenteret et nævningeting ved Retten på Frederiksberg for.

Her er to mænd på henholdsvis 25 og 26 år med en tilknytning til bandemiljøet tiltalt for sammen at have begået drabet på radioværten.

De nægter sig skyldige. Begge havde før drabet en relation til rockergruppen Satudarah.

Nedim Yasar blev ramt af flere skud i hovedet, mens han sad bag rattet på sin bil på Hejrevej på Nørrebro i København 19. november 2018. Næste dag blev han erklæret død. Han blev 32 år.

Af anklagerens forelæggelse fremgår det, at politiet meget hurtigt fik en kraftigt mistanke mod de to nu tiltalte mænd. Dels fordi der var solid videoovervågning ved gerningsstedet, og dels havde flere vidner bemærket dem - og ikke mindst deres formodede flugtbil.

Den mørkeblå VW Passat holdt på tidspunktet for drabet parkeret ganske tæt ved gerningsstedet, ligesom den også er fanget på mindst syv overvågningskameraer både før og efter drabet.

Bilen er indregistreret i en af de to tiltaltes navn, og ud fra teleoplysninger af de tiltaltes mobiltelefoner har man desuden kunnet konstatere, at de har været sammen omkring gerningstidspunktet.

»Tidligere samme dag blev de to tiltalte set sammen på et spisested. Derudover viser teleoplysninger, at de to tiltaltes telefoner har befundet sig tæt på hinanden i løbet af dagen, før og efter gerningstidspunktet, ligesom at de befandt sig ved Hejrevej kort før gerningstidspunktet,« oplyste anklager Jens Povlsen i sin forelæggelse mandag formiddag på Frederiksberg.

Anklagemyndigheden kræver en skærpet straf til de to mænd, der tiltales for at have dræbt det tidligere bandemedlem. De har siddet varetægtsfængslet i sagen i over et år.

Da Nedim Yasar blev skuddræbt, havde han netop deltaget i en reception for en bog, hvori han var hovedperson.

Ifølge anklageskriftet gik den ene af de tiltalte, der er 25 år, hen til Nedim Yasar og skød ham flere gange i hovedet. Han gik derefter tilbage til en ventende bil med en 26-årig mand, hvorefter de to kørte væk, hævdes det.

Forbrydelsen blev udført med en pistol eller en revolver, fremgår det af anklageskriftet. Formuleringen skyldes, at politiet ikke har fundet gerningsvåbnet.

Nedim Yasar var en offentlig person, idet han deltog i radioprogrammet 'Politiradio' på Radio24Syv.

Programmets vært, Marie Louise Toksvig, skrev bogen 'Rødder – en gangsters udvej' om Yasars liv, og udgivelsen var netop blevet fejret ved en reception hos Ungdommens Røde Kors på Hejrevej, da han blev dræbt.

Nedim Yasar havde været en del af det kriminelle miljø, men gik i 2013 ind i et såkaldt exitprogram, hvor myndighederne forsøger at hjælpe folk ud til en anden tilværelse.

Der er afsat 10 retsdage til nævningesagen, hvor der ifølge anklageren formentlig kan falde dom 25. februar.