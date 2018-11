En vigtig og modig stemme er blevet frarøvet den offentlige debat med drabet på Nedim Yasar, siger hans chef.

Drabet på den tidligere bandeleder Nedim Yasar har berøvet debatten en vigtig stemme, når det kommer til bandekriminalitet og de mennesker, der bliver suget ind i det miljø.

Det siger chefredaktør på Radio24syv Jørgen Ramskov. Nedim Yasar var en af værterne på programmet "Politiradio" på kanalen. Han var samtidig debattør og mentor for unge.

- Nedim havde nuancer og erfaring inden for et af de vigtigste spørgsmål i vores samfund: Hvad vi gør med kriminalitet og bandekriminalitet. Nuancer og erfaringer er afgørende i enhver debat.

- Han var et vigtigt og modigt vidne, for han havde brudt med miljøet og fundet vejen ud. Ikke bare for sig selv, men også for andre ved at dele sin historie, siger Jørgen Ramskov.

31-årige Yasar havde mandag aften deltaget i en reception for sin netop udkomne bog i Københavns Nordvestkvarter.

Da han forlod arrangementet ved 19.30-tiden, blev han skudt uden for lokalet. Han døde tirsdag.

Chefredaktøren fortæller, at han er fuld af sorg og vrede over drabet på Nedim Yasar.

- Det er så fejt og usselt dette her. Derfor må vi fortsætte, hvor han slap. Vi må blive ved med at fortælle disse historier.

- Det er ikke "bare" et drab i en bandekonflikt. Det er et klart signal fra mørke kræfter om, at vi skal tie stille. Derfor er det så vigtigt, at vi stadig taler. Og taler højt, siger Jørgen Ramskov.

Som chef for Radio24syv er det vigtigt for Jørgen Ramskov, at kanalen holder fast i at producere relevant radio om de store emner i samfundet.

- Nedim var i perioder bekymret og blev udsat for trusler. Men han var ikke selv bange. Han insisterede på, at det ikke nytter at være bange. At man må insistere på at tale - og på at kunne tale.

- Og det må vi for alt i verden holde fast i.

- Vi er et åbent og frit samfund, og det skal vi i den grad kæmpe for. Så vi fortsætter med at lave radio, som vi har lavet det. Og også i Nedims ånd fortsætter vi med at rekruttere og fortælle de historier, som han ville synes, var vigtige, siger Jørgen Ramskov.

/ritzau/