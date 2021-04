Han blev allerede i oktober kendt skyldig i racistisk hærværk mod jødiske mål.

Men først tirsdag faldt straffen.

Først skulle den 28-årige mand fra det nynazistiske miljø nemlig mentalundersøges, inden Retten i Randers kunne udmåle en passende straf.

Den blev på ni måneders ubetinget fængsel for en række hærværksforhold mod blandt andet den jødiske gravplads på Østre Kirkegård i Randers.

Her blev 84 gravsten på den jødiske gravplads natten til 9. november 2019 overmalet, seks gravsten blev væltet, og en enkelt fik påsat et klistermærke med en gul davidsstjerne med teksten 'Jude'.

To mænd fra den nationalsocialistiske gruppering Den Nordiske Modstandsbevægelse, som også kalder sig selv Nordfront, blev for et halvt år siden dømt for hærværket, som samtidig blev vurderet til at være en overtrædelse af racismeparagraffen.

De blev også kendt skyldige i samme nat at have begået hærværk på en bygning i Randers, hvor de havde kastet sort maling på facaden, der er dekoreret med to davidsstjerner og huser en sparekasse.

Den ene dømte – den nu 40-årige Jacob Vullum Andersen fra Hobro – blev allerede i oktober idømt et års fængsel, mens den anden – en 28-årig mand fra Randers – først skulle undersøges nærmere mentalt, inden en passende straf kunne udmåles for de samlet syv forhold, som han blev fundet skyldig i.

Den 28-årige modtog straffen tirsdag på de ni måneders ubetinget fængsel

Begge mænd blev kendt skyldige i krænkelse af gravfreden og i at have begået groft hærværk på den jødiske gravplads i Randers natten til den 9. november 2019.

De blev også fundet skyldige i samme nat at have begået hærværk på en bygning på Rådmands Boulevard i Randers, hvor de havde kastet maling på facaden, der er dekoreret med to davidsstjerner.

Retten fandt dem også skyldige i at have overmalet en regnbuefarvet mangfoldighedsbænk, der stod på Stadion Allé i Aarhus i juli 2019. Bænken fik også påsat klistermærker med et logo tilhørende Den Nordiske Modstandsbevægelse, og på grupperingens hjemmeside blev der delt billeder og en tekst, hvis indhold retten vurderede til at være truende, forhånende eller nedværdigende over for homoseksuelle personer.

I alle tre tilfælde er de to mænd også kendt skyldige i overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf, der gør det ulovligt at true, forhåne eller nedværdige bestemte grupper på grund af deres tro, etniske oprindelse eller seksuelle orientering.

Tirsdagens udsatte strafudmåling for ikke mindst hærværket mod den jødiske gravplads i Randers kommer få dage efter, at den jødiske begravelsesplads i Aalborg i weekenden var udsat for et hærværksangreb.

Her blev der placeret to dukker og hældt rød maling ud over dem og en mur ind til gravstederne. Desuden blev der spredt hadefuldt propagandamateriale fra den højreradikale gruppering Nordfront.

Men den tidligere dømte i hærværkssagen fra Randers - Jacob Vullum Andersen - erkendte søndag i et opslag på Nordfronts hjemmeside, at det var Den Nordiske Modstandsbevægelse, der i weekenden i Aalborg gennemførte en »oplysningsaktion omkring den jødiske fejring af Pesach (jødisk påske, red.)«.

Hærværket efterforskes af Nordjyllands Politi som en hadforbrydelse. Foreløbig er ingen anholdt for hærværket.