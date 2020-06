Det var nær ved at gå helt galt for et lille rådyr, der onsdag morgen havde forvildet sig ned i en privat pool på en villavej i Bagsværd.

Poolens ejere fandt det lille dyr plaskende rundt i vandet, og de kunne tydeligt se, at rådyret havde problemer med at komme op af vandet igen.

Derfor skyndte de sig at kontakte brandvæsnet, som hurtigt rykkede ud til det stakkels dyr.

Det skriver TV 2 Lorry, som også har talt med Beredskab Øst.

Da brandvæsnet ankom til adressen, havde poolens ejere dog allerede taget affære.

»Da vi kommer frem, har ejerne af huset fået det ind til kanten med en sneskovl,« fortæller Rasmus Storgaard, indsatsleder i Beredskab Øst, til TV 2 Lorry.

Det våde lille rålam blev af brandvæsnet pakket godt ind i håndklæder, for at berolige det og sikre, at det ikke blev alt for nedkølet.

Herefter foretog de et opkald til Dyrenes Beskyttelse. For hvad stiller man op med et lille vådt rådyr?

Dyrenes Beskyttelse mente, at de godt kunne sætte dyret fri i skoven, fortæller Rasmus Storgaard til TV 2 Lorry.

Derfor bar de rådyret et par 100 meter væk fra poolen og det farlige vand, for herefter at sætte det fri i et passende område.

Beredskab Øst oplyser, at dyret løb væk umiddelbart efter og ikke så ud til at være kommet noget til.